Xiaomi met à jour deux de ses meilleurs téléphones de 2021 : la famille Xiaomi Mi 10T peut désormais être mise à jour vers MIUI 14

Xiaomi poursuit le déploiement de MIUI 14 pour autant de téléphones que possible, et de moins en moins de téléphones doivent être mis à jour. Les derniers à pouvoir profiter de cette mise à jour sont les Xiaomi Mi 10T Pro et Xiaomi Mi 10T, deux des meilleurs téléphones de la firme asiatique durant l’année 2021.

Le plus gros inconvénient que ces appareils rencontreront est que leur mise à jour vers MIUI 14 est arrivée sur la base d’Android 12, il est donc fort probable que certaines des fonctions annoncées par Xiaomi dans sa présentation n’atteindront finalement pas ces deux terminaux, bien qu’au moins en termes de performances, ils ont bien profité des avantages de ce logiciel.

La famille Xiaomi Mi 10T peut désormais être mise à jour officiellement vers MIUI 14

Dans ce cas, le Xiaomi Mi 10T Pro et le Xiaomi Mi 10T viennent de recevoir cette mise à jour sous la ROM européenne MIUI 14 avec la version V14.0.1.0.SJDEUXM. Pour le moment, comme d’habitude dans ce type de déploiement, cette ROM correspond à la variante Mi Pilot de MIUI 14 pour les deux appareils, nous devrons donc attendre quelques semaines pour profiter de la version 100% stable.

Malgré le fait que cette ROM est basée sur Android 12, les notes de mise à jour indiquent les mêmes avantages que nous voyons dans d’autres téléphones basés sur Android 13, c’est-à-dire que nous aurons à disposition une réduction du décalage du système et une amélioration des performances de le même grâce à des éléments tels que la réduction de l’espace de la mise à jour par rapport aux autres versions précédentes.

Par conséquent, il est préférable de l’installer lorsque cette mise à jour est disponible de manière stable pour les deux appareils, car l’expérience avec les deux modèles s’améliorera beaucoup, ou du moins c’est ce que Xiaomi nous promet dès le départ. .

