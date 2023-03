Cette marque horlogère légendaire veut créer le mini-smartphone Android ultime

Eric Migicovsky, le créateur des smartwatches telles que nous les connaissons, souhaite lancer un petit téléphone pris en charge par la communauté.

Le mini téléphone de Pebble vise à devenir un projet communautaire

Le monde des smartphones a tendance à opter commercialement pour une taille de plus en plus grande. Ainsi, le segment des téléphones portables aux tailles très contenues est en train de disparaître au fil des années. Cependant, il existe encore des marques en concurrence pour avoir le plus petit smartphone. C’est le cas du fondateur de Pebble, qui, lassé qu’aucune marque ne fabrique des téléphones plus compacts, a choisi de prendre les devants et de créer le sien. La vérité est que le projet semble très bon et vise à être vraiment collaboratif.

C’est le pari de créer un mini-smartphone

Eric Migicovsky est peut-être un nom qui ne vous dit rien du tout. Cependant, il est le fondateur de Pebble, une marque de montres connectées qui a créé le concept que nous portons tous à nos poignets aujourd’hui. Les montres connectées doivent beaucoup à cette marque véritablement en avance sur son temps. Malheureusement, de mauvaises décisions et une concurrence féroce sur le marché ont poussé la marque à fermer ses portes. Cela n’a pas éloigné Migicovsky du monde de la technologie, car c’est un vrai geek. Maintenant, il vient avec un projet aussi excitant qu’intéressant et dans lequel il prévoit de fabriquer un petit smartphone de manière communautaire. Quelque chose qui a également émergé en fonction des utilisateurs du site Web The Verge

Maintenant que de nombreuses marques, comme Apple, ont abandonné leurs projets de fabrication de téléphones plus petits et que les formats s’agrandissent, Migicovsky a décidé de lancer le « Small Android Phone » avec son équipe de développement. Pour cela, il a obtenu le support de plus de 38 000 personnes qui souhaitent participer à ce projet.

Pour ce faire, ils ont créé une communauté Discord que tout le monde peut rejoindre et dans laquelle les efforts de développement se font lentement sentir. La communauté discute des nouveaux changements et choisit les aspects les plus importants du moment : sa puce, son écran, le design du dos (comme vous pouvez le voir sur la photo de couverture) et même son nom.

Ben Bryant est à l’avant-garde de ce plan, avec Migicovsky et a également été l’une des personnes clés dans le développement du Pebble. Ainsi, la « Small Android Team » continue de travailler sur la conception du téléphone.

Pour le moment, on ne sait pas à quoi ressemblera le téléphone, mais ils ont une idée de base de l’endroit où ils veulent commencer : ils veulent qu’il soit petit. Quelque chose d’aussi basique est devenu le centre de son obsession de développer un téléphone de la bonne taille pour nos mains. Ainsi, ils veulent fuir les proportions gigantesques des téléphones d’aujourd’hui. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, ils recherchent également un arrière distinctif. Le téléphone se veut suffisamment innovant pour être parfaitement reconnaissable à distance.

Récapituler:

C’est un projet d’un créatif qui a eu beaucoup de succès dans l’industrie avec ses idées.

C’est un projet collaboratif qui compte sur les avis des parties intéressées.

Recherchez un format « mini ».

Désormais, le téléphone ne veut pas concurrencer les minuscules mini-smartphones équipés d’Android, mais est considéré comme une alternative à la fin de la production de téléphones comme l’iPhone Mini, qui disposait d’un écran d’environ 5,4 pouces.

Ils ont précisé que cela pourrait ne pas voir le jour, car le fait d’avoir un module arrière d’origine pourrait déclencher les prix de cet appareil, qui ne sera pas non plus commercialisé de manière vraiment extensive. Cependant, la vérité est qu’il s’agit d’une approche très originale et d’une initiative qui contribue à revitaliser une industrie quelque peu stagnante.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :