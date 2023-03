Xiaomi confirme plus de spécifications de l’incroyable Redmi Note 12 Turbo: la puissance dépend aussi d’une bonne dissipation

Xiaomi prépare un milieu de gamme extrêmement puissant. Après avoir lancé la série Redmi Note 12 en Chine il y a quelques mois, et en attendant son lancement en France, la société a pratiquement prêt ce qui semble être le modèle le plus puissant : le Redmi Note 12 Turbo.

Cet appareil, qui sera présenté dans le pays asiatique le 28 mars, sera l’un des premiers à équiper le récent Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, un processeur incroyablement rapide destiné à battre n’importe quel milieu de gamme, et maintenant Xiaomi a montré comment il gérera tellement de puissance.

Beaucoup de puissance oui, mais plus longtemps

L’un des principaux inconvénients des processeurs plus puissants comme le Snapdragon 7+ Gen 2 que le Redmi Note 12 Turbo aura est la température. Pendant les premières minutes où nous exigeons une puissance maximale, un mobile peut conserver son type, mais avec le temps, il commence à chauffer, jusqu’à ce qu’il ne soit plus durable.

Pour atténuer ces « dommages », nous avons plusieurs options : le POCO plus axé sur le jeu utilise le refroidissement liquide, une technologie plus premium ; et dans le cas du Redmi Note 12 Turbo, Xiaomi vient de confirmer une énorme chambre à vapeur pour obtenir beaucoup de puissance pendant beaucoup plus longtemps.

Cette chambre à vapeur occupe une surface de plus de 37 centimètres carrés à l’intérieur du Redmi Note 12 Turbo, 35% de plus que dans le reste des terminaux, ce qui permettra de dissiper beaucoup plus de chaleur, offrant des performances scandaleuses dans le milieu de gamme .

De plus, la société a également confirmé la capacité de la batterie, qui sera de 5 000 mAh, son poids, 181 grammes, et son épaisseur, 7,9 mm. Bien qu’il n’y ait aucune mention de charge rapide, ils osent parler d’une durée de 1,33 jours d’utilisation, et à vrai dire, ce n’est pas mal du tout.

Ce nouveau Redmi Note 12 Turbo sera présenté en Chine le 28 mars à 12h00, heure espagnole, et il finira très probablement par atteindre le marché mondial en tant que nouveau POCO F5, un mobile incroyablement puissant avec des spécifications à couper le souffle et un scandale prix.

source | Weibo, Weibo

