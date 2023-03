Nouveau Samsung Galaxy M54 : une version améliorée du A54 avec un appareil photo de 108 MP et une batterie géante

Le Samsung Galaxy M54 5G est doté d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz et d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 25 W.

Le nouveau Samsung Galaxy M54 5G dans ses deux coloris disponibles

Samsung continue de présenter son catalogue de terminaux milieu de gamme pour ce 2023 et s’il a lancé il y a quelques jours les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G, il vient maintenant de présenter son nouveau smartphone au Moyen-Orient au sein de la série Galaxy M, un Samsung Galaxy M54 5G qui arrive dans le but de devenir le prochain best-seller de la marque coréenne.

Le Samsung Galaxy M54 5G est un mobile très similaire au Galaxy A54 5G, mais avec quelques améliorations importantes telles qu’un appareil photo principal de 108 MP et une batterie de plus grande capacité.

Samsung Galaxy M54 5G : toutes les infos

Samsung Galaxy M54 5G, fiche technique Caractéristiques Dimensions 164,9 × 77,3 × 8,4 mm

199 grammes Filtrer 6,7 pouces Super AMOLED Plus

Affichage Infinity-O

2 400 x 1 080 pixels

120hz

Verre Corning Gorilla 5 Processeur Samsung Exynos 1380

Octa-core (4×2.4GHz + 4x2GHz) RAM 8 Go Système opératif Une interface utilisateur 4.1 basée sur Android 12 Stockage 256 Go extensible par microSD jusqu’à 1 To appareils photo arrière:

– 108MP f/1.8, AF, OIS

– 8 MP ultra grand angle f/2.2

– Macro 2MP f/2.4

frontale:

-32MP f/2.2 Batterie 6 000 mAh

Charge rapide 25W Autres Double SIM + micro SD

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

nfc

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS

Lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C>

Le Samsung Galaxy M54 5G a une esthétique renouvelée par rapport à son prédécesseur et s’engage sur un design que nous avons déjà vu dans les récents Galaxy A 34 5G et Galaxy A54 5G avec une façade presque sans cadre avec un trou au centre de l’écran et une partie arrière avec un module caméra entièrement intégré au châssis et situé dans le coin supérieur gauche.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, le Samsung Galaxy M54 5G est équipé d’un grand écran Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et de son propre processeur Exynos 1380, qui nous avons déjà vu dans le Galaxy A54 5G, qui est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible par des cartes microSD jusqu’à 1 To.

L’une des principales améliorations de ce nouveau terminal de la série M par rapport au Galaxy A54 5G se retrouve au niveau de la partie photographique, puisque le Galaxy M54 5G s’engage sur un capteur principal de 108 MP au lieu d’un capteur de 50 MP.

Comme dans le cas du Galaxy A54 5G, ce capteur principal a une ouverture focale f/1.8 et OIS (stabilisation optique de l’image) et est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un Capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale de f/2,4. De même, le Galaxy M54 5G est également équipé d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

Un autre des changements les plus pertinents par rapport au Galaxy A54 5G réside dans son autonomie, puisque le Galaxy M54 5G est équipé d’une grosse batterie de 6 000 mAh, contre les 5 000 mAh du premier, avec une charge rapide de 25W.

Le Galaxy M54 5G ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’il dispose de la 5G, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS, d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et d’une clé USB. -C port de charge. Dans cette section, concernant le Galaxy A54 5G, ce terminal perd la protection IP67 et les haut-parleurs stéréo.

Enfin, au niveau logiciel, le Samsung Galaxy M54 5G est livré avec la dernière version de la couche de personnalisation de signature, One UI 5.1, fonctionnant sous Android 13.

Samsung Galaxy M54 5G : disponibilité et prix

Samsung n’a pas encore révélé d’informations sur la disponibilité et le prix du Samsung Galaxy M54 5G, mais ce que nous savons, c’est qu’il sera disponible en deux couleurs : argent et bleu marine.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :