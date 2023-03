Huawei Watch Ultimate : la réponse à l’Apple Watch Ultra peut être immergée jusqu’à 100 mètres de profondeur

Huawei a déjà sa montre pour concurrencer l’Apple Watch Ultra : la Huawei Watch Ultimate est la smartwatch la plus avancée de l’entreprise à ce jour.

La Huawei Watch Ultimate, disponible en deux finitions différentes : noir et argent

La smartwatch la plus avancée de Huawei à ce jour a un nom et un prénom : Huawei Watch Ultimate. La société a présenté au monde une version sans précédent de sa famille de montres intelligentes, qui se distingue par la combinaison de matériaux haut de gamme qui façonnent votre corps, un logiciel amélioré et de nouvelles fonctions de surveillance de la santé et du sport jamais vues auparavant dans une montre Huawei.

Il s’agit donc de la réponse directe de Huawei à des produits tels que l’Apple Watch Ultra. Quelque chose qui, en revanche, se reflétera probablement dans le prix du produit.

Huawei Watch Ultimate, toutes les infos

La Huawei Watch Ultimate s’engage dans un design classique, qui s’inspire des montres axées sur la plongée de certaines des principales entreprises de ce marché. Elle est disponible en deux variantes : une en noir avec un boîtier de couleur obsidienne construit à l’aide d’un anneau en céramique, et une autre en argent avec une lunette en céramique bleue.

Les deux modèles sont construits à partir d’un métal liquide à base de zirconium, le même matériau utilisé dans certaines montres de luxe et véhicules aérospatiaux. Sur le papier, il s’agit d’un matériau plus durable qui conserve son éclat plus longtemps que d’autres matériaux, comme le titane que l’entreprise a déjà utilisé dans des modèles tels que la Watch GT 3 Pro.

Bien que le joyau de la couronne soit son écran de 1,5 pouces de diagonale avec une résolution de 466 x 466 pixels avec la technologie AMOLED LTPO, capable de faire varier intelligemment son taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie. Jusqu’à présent, aucune smartwatch compatible Android n’avait intégré un écran de ce type, et Huawei l’a fait avec un écran également protégé par un verre saphir.

Le panneau dispose également d’un nouveau mode nuit qui améliore la visualisation dans les environnements sombres, de sorte que le contenu de l’interface devient orange sur fond noir.

Bien que l’écran soit entièrement tactile, Huawei n’oublie pas ceux qui utilisent la montre via les boutons physiques. En ce sens, la société comprend une couronne rotative et un bouton de fonction, ainsi qu’un bouton d’assistance situé à la position 10 heures, qui vous permet d’activer directement le « mode expédition » ou de réinitialiser la profondeur moyenne et de changer le type. de gaz dans les modes sportifs immersifs.

Et c’est que la Huawei Watch Ultimate est spécialement conçue pour les personnes qui font de la plongée sous-marine. En ce sens, la montre est capable de résister à des immersions allant jusqu’à 100 mètres ou 10 ATM de pression, grâce à l’inclusion de 16 structures différentes résistantes à l’eau.

Pour prendre en charge ce type d’utilisateur, la montre comprend quatre modes de plongée différents, et dans chacun d’eux, elle permet de visualiser des informations pertinentes telles que le facteur de gradient, de visualiser et d’ajuster le type de gaz, de sélectionner le type d’eau où vous plongez, de définir des alertes en fonction de la durée et de la profondeur ou réinitialiser le calcul de la profondeur moyenne.

Bien entendu, les différents modes sportifs (plus de 100) ne manquent pas, la détection automatique d’activité, les alertes d’avertissement d’orage ou de faible taux d’oxygène dans le sang, le GPS intégré ou encore la compatibilité avec des applications telles que Strava, Adidas Runtastic ou Komoot.

En ce qui concerne la surveillance de la santé, la montre prend en charge l’électrocardiogramme, la détection de la pression artérielle, la surveillance du stress, l’analyse de la fréquence cardiaque avec la technologie TruSeen 5.0+ et le moniteur de sommeil avec TruSleep 3.0.

Comme d’habitude dans les montres Huawei, l’autonomie est encore une fois l’un de ses points forts. Dans ce modèle, Huawei indique que la montre est capable de tenir jusqu’à 14 jours d’utilisation ininterrompue, et qu’il ne lui faut que 60 minutes de charge pour que sa batterie revienne à 100 %.

Le logiciel de la montre est basé sur HarmonyOS 3.0 et est compatible avec les appareils Android et EMUI et les appareils iOS via l’application Huawei Health.

Prix ​​​​Huawei Watch Ultimate et où l’acheter

La Huawei Watch Ultimate sera mise en vente en France et dans le reste des régions européennes dans les semaines à venir. Pour le moment, la marque n’a pas dévoilé le prix définitif des deux versions de la montre qui seront disponibles.

Il peut être acheté via la boutique en ligne officielle de Huawei et d’autres canaux de vente habituels.

