Samsung met à jour deux autres Galaxy A avec le correctif de sécurité de mars 2023

Cette mise à jour arrive déjà sur le Samsung Galaxy A13 en Colombie avec la version de firmware A135MUBS2BWC4 et sur le Samsung Galaxy A52 dans diverses régions du monde avec le numéro de build A528BXXS2EWB7.

Le Samsung Galaxy A52s dans trois de ses quatre couleurs disponibles

Samsung continue de déployer la mise à jour Android de mars 2023 sur ses meilleurs terminaux, haut de gamme et milieu de gamme, et ainsi le dernier correctif de sécurité Android continue d’atteindre plus d’appareils de la firme coréenne, y compris de la série à succès Galaxy A.

Jusqu’à présent, Samsung n’a mis à jour qu’un mobile de milieu de gamme, le Galaxy A53, avec le correctif de sécurité de mars 2023, mais cela va changer très bientôt, puisque, comme l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier cette mise à jour de sécurité sur deux autre Galaxy A, le Samsung Galaxy A13 4G et le Samsung Galaxy A52s.

Les Samsung Galaxy A13 et Galaxy A52 reçoivent la mise à jour Android de mars

La mise à jour Android du mois de mars atteint déjà le Samsung Galaxy A13 4G en Colombie avec la version de firmware A135MUBS2BWC4 et les Samsung Galaxy A52 dans une douzaine de pays d’Amérique latine, dont le Paraguay, la Colombie, l’Uruguay, l’Argentine, le Guatemala, la Bolivie, le Mexique et le Pérou. avec le numéro de version A528BXXS2EWB7.

De plus, cette nouvelle mise à jour de sécurité devrait être déployée sur des modèles d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour de sécurité intègre le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige cinq douzaines de problèmes de sécurité, dont certains étaient marqués comme extrêmement prioritaires, corrige bon nombre de bugs généraux dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du deux bornes.

Si vous avez un Galaxy A13 4G ou un Galaxy A52s dans l’un des pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’entrer dans la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :