Windows 11 Insider Preview Build 23419 apporte la page des paramètres USB4 et plus

Microsoft vient de publier une nouvelle version de Windows 11 Insider Preview pour le canal des développeurs. La nouvelle version du développeur est étiquetée avec le numéro de build 23419 et propose un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et modifications.

La dernière mise à niveau incrémentielle est en cours d’amorçage avec le numéro de version de Windows 11 Insider Preview Build 23419.1000. Si vous êtes un testeur dans le programme Windows Insider Preview et que vous avez choisi le canal développeur pour accéder rapidement aux nouvelles fonctionnalités de Windows 11, vous pouvez également mettre à niveau votre PC vers la dernière version 23419. Comme il s’agit d’une petite mise à niveau incrémentielle, vous pouvez rapidement mettre à niveau votre système vers la nouvelle version. Microsoft a également publié nouveaux ISO pour une installation manuelle.

Microsoft pousse la nouvelle version d’aperçu d’initié vers le canal de développement avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités axées sur les développeurs dans le Gestionnaire des tâches pour faciliter la collecte des vidages de mémoire du noyau en direct (LKD). La nouvelle mise à jour apporte la page Paramètres des concentrateurs et périphériques USB4, accessible en naviguant vers Paramètres> Bluetooth et périphériques> USB> Concentrateurs et périphériques USB4. Il permet de nouveaux scénarios de productivité pour la station d’accueil, les périphériques hautes performances, les écrans et la charge. La prochaine chose est l’ajout de Cloud Suggestion en chinois simplifié.

Parlant des changements et des améliorations, la dernière version d’aperçu apporte de nouvelles fonctionnalités d’épinglage d’applications, en changeant la section « Recommandé » en « Pour vous » dans le menu Démarrer, l’icône de profil VPN dans la barre des tâches, une option pour activer les secondes pour l’horloge la barre des tâches, le nouveau Bing dans la recherche, la page d’aide de l’application Voice Access repensée, et plus encore.

Voici la liste complète des modifications et des correctifs fournis avec la version 23419 de Windows 11 Insider Preview.

Windows 11 Insider Preview Build 23419 – Modifications et améliorations

Général Les nouvelles fonctionnalités pour les applications par défaut dans Windows 11, comme mentionné ici dans ce billet de blog, sont incluses dans cette version. Les fonctionnalités d’épinglage d’applications arrivent dans un prochain vol.

Le menu Démarrer Nous essayons un petit changement avec certains Windows Insiders où la section « Recommandé » du menu Démarrer est remplacée par « Pour vous ». Faites-nous savoir ce que vous pensez dans Feedback Hub si vous voyez ce changement.

Barre des tâches et barre d’état système L’état VPN en un coup d’œil superposé sur une connexion réseau active dans la barre d’état système lorsqu’il est connecté à un profil VPN reconnu s’affiche désormais dans la couleur d’accentuation de votre système. En réponse aux commentaires des utilisateurs, nous introduisons la possibilité d’afficher les secondes dans l’horloge sur la barre d’état système. Cette fonctionnalité peut être activée en basculant l’option répertoriée sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches dans la section Comportement de la barre des tâches. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches. Nous commençons à déployer ce changement afin que tous les Windows Insiders ne voient pas ce changement tout de suite, mais nous espérons le rendre bientôt disponible pour tout le monde.

Rechercher dans la barre des tâches Une fois que vous avez accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comprendra un bouton qui ouvre l’expérience de chat Bing dans Edge. Si vous n’avez pas accès au nouveau Bing, la zone de recherche de la barre des tâches comportera un bouton de surbrillance de recherche dynamique. Nous commençons à déployer cela pour les initiés, tout le monde ne le verra pas tout de suite.

Accès vocal La page d’aide intégrée à l’application repensée dans l’accès vocal introduite avec la version 23403 inclut désormais toutes les commandes et les informations supplémentaires avec précision.

Paramètres Dans le cadre de la dépréciation de Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) et des dépanneurs MSDT, nous avons commencé à rediriger certains des dépanneurs trouvés sous Paramètres > Système > Dépanner et dans d’autres zones du système d’exploitation vers la nouvelle plateforme de dépannage Obtenir de l’aide. Appuyez sur la touche d’impression d’écran pour ouvrir l’outil de capture par défaut. Ce paramètre peut être désactivé via Paramètres > Accessibilité > Clavier. Si vous avez préalablement modifié ce paramètre vous-même, votre préférence sera conservée.

Développeur Les plages de mémoire virtuelle qui sont marquées par une routine de rappel KbCallbackTriageDumpData BugCheck seront désormais ajoutées aux minidumps générés par le noyau après une vérification de bug.



Windows 11 Insider Preview Build 23419 – Correctifs

Général Amélioration de l’expérience de connexion après le démarrage en réduisant l’impact sur les performances des applications de démarrage.

Barre des tâches et barre d’état système Correction d’un problème qui faisait que Narrator lisait la position avant le nom sur les icônes de la barre d’état système. Correction d’un problème entraînant l’ouverture du menu déroulant Afficher les icônes masquées derrière des éléments tels que le menu déroulant OneNote et les sous-titres en direct. Correction d’un problème qui pouvait provoquer des plantages d’explorer.exe liés au glisser-déposer.

Rechercher dans la barre des tâches Correction d’un crash de recherche du dernier vol.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème qui pouvait faire planter explorer.exe lors de l’ouverture de l’accueil si certains contenus étaient visibles dans la section Récent. Améliorations apportées aux performances de chargement de l’explorateur de fichiers dans le cas où un lecteur réseau déconnecté est visible dans le volet de navigation.

Le menu Démarrer Correction d’un problème où le fait de faire glisser du contenu dans un dossier ouvert du menu Démarrer pouvait provoquer un plantage.

Saisir Correction d’un problème où, après avoir utilisé la saisie vocale, votre PC pouvait ne pas entrer en veille moderne.

Sous-titres en direct Nous avons résolu le problème qui empêchait les sous-titres en direct de fonctionner pour le chinois traditionnel sur les appareils Arm64.

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème où certains détails de la page Performances ne s’affichaient pas correctement tant que vous n’aviez pas redimensionné la fenêtre ou changé de page.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal développeur dans le programme de prévisualisation Windows Insider, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

