Nothing Ear (2) lancé avec ANC amélioré et plus

Rien n’a certainement attiré plus d’attention avec la sortie de la série Nothing Phone. Après tout, nous attendions tous de voir la société de Carl Pei lancer des smartphones après sa sortie de OnePlus. Cependant, rien n’est plus que sa série de smartphones. La société a commencé avec l’objectif de lancer des vêtements intelligents avec du style, des fonctionnalités et de bons prix. Dans cet esprit, la société a décidé de mettre à niveau son Nothing Ear (1) aujourd’hui. Le Nothing Ear (2) arrive avec un tas de mises à niveau pour surmonter son prédécesseur.

Caractéristiques et caractéristiques de Nothing Ear (2)

En matière de design, Nothing Ear (2) n’est pas trop éloigné de son prédécesseur. Les changements concernent davantage les éléments internes et les fonctionnalités. Par exemple, le nouveau Nothing Ear (2) apporte la prise en charge du codec audio LHDC 5.0. Il permet à l’utilisateur de diffuser de l’audio haute résolution. Les écouteurs disposent également d’un nouveau profil sonore personnalisé. Il vous permet de calibrer les écouteurs en fonction de votre audition spécifique. Il vous suffit de passer un test et de le modifier via l’application compagnon Nothing X. Grâce à l’application, vous pouvez configurer l’égaliseur pour une expérience audio distincte.

Le Nothing Ear (2) est également livré avec un ANC amélioré. Il devrait être supérieur au modèle précédent. De plus, la société a mis à jour les pilotes de 11,6 mm avec une nouvelle unité de diaphragme. Il a été fabriqué avec des matériaux en graphène et en polyuréthane. Le micro Voice a également été retravaillé pour améliorer la protection contre le vent et l’isolation acoustique globale. Une autre caractéristique intéressante est le double couplage. Ainsi, vous pouvez coupler l’appareil à des sources audio distinctes sous une forme transparente.

Rien n’indique que la durée de vie de la batterie de Nothing Ear (2) est de 36 heures avec le boîtier de charge. La société n’a pas révélé la durée de vie de chaque écouteur. Les écouteurs se chargent lorsqu’ils sont attachés à l’étui, et vous pouvez les charger via USB Type-C ou sans fil à un taux maximum de 2,5 W. Les nouveaux bourgeons prennent également en charge Google Fast Pair pour les appareils Android et Microsoft Swift Pair pour les utilisateurs Windows. Le boîtier offre un indice IP55, tandis que les écouteurs ont un indice IP54. Le boîtier peut résister à la poussière et aux éclaboussures d’eau, tandis que les écouteurs résistent à la poussière et aux éclaboussures d’eau.

Nothing ear (2) coûtera environ 149 $ / 149 € / 129 £. Ils sont déjà en pré-commande via le site Web Nothing.tech. Les ventes officielles débuteront le 28 mars.