Enfin, Google : Chrome vous permettra de supprimer les 15 dernières minutes de navigation et les données d’un simple toucher

Google confirme le « bouton de la honte » pour Chrome, qui reviendra bientôt sur la possibilité de supprimer les 15 dernières minutes de navigation et les données d’une simple pression ou d’un bouton.

La confidentialité revient au centre des préoccupations de Google Chrome, ce qui confirme à nouveau la mise en œuvre du « bouton honte ».

L’un en chaux et l’autre en sable avec Google Chrome, qui, bien qu’il ait commencé la semaine en disant au revoir à Google Chrome Cleanup Tool, confirme maintenant le retour du « bouton de la honte » qui était anticipé il y a quelques semaines, dans la fin l’une des fonctionnalités les plus demandées par tous les utilisateurs du navigateur Web Google.

Et c’est qu’en effet, cette nouvelle fonctionnalité nous permettra de mieux contrôler notre confidentialité et notre sécurité lors de l’utilisation de l’application pour naviguer sur Internet, car elle simplifie au minimum la procédure de suppression de notre historique de navigation et de toutes les données vers lesquelles Chrome va .sauvegarde dans leurs caches.

Nos collègues de 9to5Google nous en ont parlé, qui suivent de près le développement de cette fonctionnalité grâce à laquelle il sera possible de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique et de l’expérience de notre compte dans Google Chrome en un seul « clic ».

Évidemment, il est toujours en développement et les dates d’arrivée de Chrome pour Android sont inconnues, mais nous savons grâce aux sources que ce que Google va faire, c’est répliquer la possibilité de purger les 15 dernières minutes de notre historique afin que cela puisse être fait à partir de le smartphone , quelque chose que nous pourrions déjà exécuter de manière simple sur le bureau.

La nouvelle provient d’un drapeau vu dans les dernières bêtas de Google Chrome pour Android, qui fait référence dans ses métadonnées à une option pour « supprimer rapidement vos 15 dernières minutes de données », sans préciser si elle s’appliquera uniquement à l’historique ou également aux données. . les données de navigation que Chrome accumule.

Para utilizar esta funcionalidad bastará con habilitarla en los ajustes, y posteriormente encontraremos ya un acceso directo en el menú estándar de Android, el de los tres puntitos, donde se mostrará de forma clara esta opción de la vergüenza con la cual eliminar directamente los últimos 15 minutes

Sans aucun doute une option utile pour les plus paranoïaques ou ceux qui veulent nettoyer Chrome de temps en temps, évitant que le navigateur ne prenne de plus en plus de place en mémoire.

Pour tous ceux qui veulent essayer la nouvelle fonctionnalité de Chrome, indiquez qu’il faudra activer la « suppression rapide » dans les paramètres, chose facile à faire et la première étape pour un navigateur léger et fluide. Pour l’instant, il ne peut être testé que dans Chrome Canary, comme vous vous en doutez, il faudra donc être encore un peu patient… Il n’y a pas d’autre choix !

