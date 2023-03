Il n’est pas encore sorti, mais ce realme est déjà le mobile économique le plus puissant au monde

Le milieu de gamme Android monte en puissance : il dépasse déjà le million de points dans AnTuTu et confirme que le Snapdragon 7+ Gen 2 de Qualcomm vise très haut.

Voici le realme GT Neo 5, le mobile le plus ‘top’ de la famille realme en 2023.

S’il s’est toujours vraiment démarqué dans cette industrie pour quelque chose, c’est pour avoir relevé le gant des débuts de Xiaomi, ces temps merveilleux où chaque nouveau téléphone du géant chinois était un nouvel exercice de qualité / prix sans égal en le marché. Et c’est là que jouent les meilleurs téléphones realme, qui s’efforcent d’avoir le meilleur matériel au meilleur prix possible pour se rapprocher du maximum d’utilisateurs possible.

Et nous vous présentons ici, grâce aux amis de GizmoChina, le prochain téléphone moyen/haut de gamme qui mijote dans les bureaux realme, et qui viendra compléter la famille GT Neo 5 avec une option plus abordable mais tout aussi puissante, du moins si nous regardons les bases de données des principaux benchmarks.

Le passage du realme GT Neo 5 SE à AnTuTu nous laisse des conclusions intéressantes, puisque le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 semble fonctionner comme un charme tandis que l’Android de milieu de gamme continue de combler l’écart de performances par rapport aux téléphones les plus nobles.

Sans surprise, ce realme GT Neo 5 SE, qui avait été repéré par les certificateurs MIIT, 3C et TENAA, vient de passer les tests synthétiques AnTuTu avec une très bonne note, puisqu’il a franchi la barrière psychologique du million de points jusqu’alors réservée par décret à la coupe la plus premium du catalogue Android.

Concrètement, comme vous allez le voir, cette GT Neo 5 SE qui touchera le milieu/haut de gamme lorsqu’elle commencera à être commercialisée, a engrangé pas moins de 1 009 127 points dans le benchmark d’origine chinoise :

En ce qui concerne le matériel, nous savons que le realme GT Neo 5 SE aura un chipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 qui, au vu des résultats, semble très bien fonctionner, du moins lorsqu’il est combiné, comme c’est le cas, avec des mémoires RAM de Type LPDDR5x et stockage UFS 3.1 hautes performances.

Plus précisément, le modèle repéré dans AnTuTu avait 16 Go de RAM et 1 To de stockage, avec le système d’exploitation Android 13 préinstallé à l’intérieur.

L’écran sera de type OLED de 6,74 pouces et aura une matrice de résolution FHD+ (2 772 x 1 240 pixels), en plus d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz qui permettra d’économiser une partie de la généreuse capacité de 5 500 mAh dont il dispose. batterie, qui peut évidemment être chargée à grande vitesse avec jusqu’à 100 watts de puissance.

Dans la section appareil photo, nous verrons un capteur de 16 mégapixels caché à l’avant derrière un trou, tandis qu’à l’arrière, il y aura une triple caméra avec un capteur principal de 64 mégapixels, un autre ultra grand angle de 8 MP et une dernière macro capteur pour effectuer des calculs avec seulement 2 mégapixels.

Un appareil qui est sans aucun doute bien au-dessus de ce que nous connaissions comme milieu de gamme, et qui selon les fuites arrivera sûrement très bientôt au moins sur son marché natal en Chine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :