Quoi de neuf dans Apple iOS 17 ? Découvrez ici !

Apple continue d’ajouter des mises à jour à iOS 16 même s’il fonctionne sur Apple iOS 17. Vous avez peut-être reçu les mises à jour 16.4 récemment. Apple essaie de naviguer sur deux bateaux à la fois, et ce ne sera pas facile pour l’entreprise. Ce n’est pas la question; ce qui en vaut la peine, c’est que nous aurons enfin un nouveau système d’exploitation pour les futurs iPhones et les plus anciens également.

La nouvelle mise à jour écrasera tout dans la dernière mise à jour et viendra avec des changements notables. Par exemple, des améliorations ont été apportées au système d’exploitation et des modifications ont été apportées aux applications propriétaires. En revanche, Google s’est déjà équipé d’Android 14 pour un face-à-face.

Apple iOS 17 devrait être lancé avec l’iPhone 15 plus tard cette année en septembre, l’annonce devant être faite lors de la WWDC en juin. Les dernières fuites montrent des détails remarquables sur le prochain système d’exploitation. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur iOS 17, y compris la date de sortie, les fonctionnalités, etc.

Date de sortie d’iOS d’Apple :

Nous pouvons nous attendre à la date de sortie d’iOS 17 quelque part en septembre. Très probablement, le système d’exploitation accompagnera la série iPhone 15. Apple lorgne sur la plateforme WWDC pour annoncer ses produits phares, alors que les détails sont encore inconnus.

Dans les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à une date officielle concernant la WWDC et la prochaine mise à jour du système d’exploitation. Après la WWDC, Apple publiera deux versions bêta, telles qu’une version publique et un aperçu pour les développeurs. Notamment, la version publique sera disponible pour une utilisation normale deux mois après son annonce.

Fonctionnalités top secrètes à prévoir dans Apple iOS 17 :

Traditionnellement, Apple n’ajoute pas grand-chose aux mises à jour de son système d’exploitation. Il en va de même pour la prochaine mise à jour iOS 17. Nous ne verrons aucun ajout notable, mais il y aura toujours des mises à jour mineures telles qu’une mise à niveau de l’écran d’accueil ou de l’écran de verrouillage, etc.

Apple a travaillé tranquillement sur son casque AR/VR, il est donc évident qu’Apple a détourné son attention. Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’il pourrait y avoir des fonctionnalités limitées cette fois. Bref, on peut s’attendre à moins de nouveautés. Cependant, les futures mises à jour pourraient être bénéfiques. Pour l’instant, vous pouvez vous attendre aux fonctionnalités suivantes dans Apple iOS 17

Super Siri :

Comme nous le savons tous, ChatGPT peut faire tout et n’importe quoi. Par conséquent, sa gueule de bois ne va pas se terminer de si tôt. Des rapports récents suggèrent que Google et Microsoft utilisent déjà la technologie d’auto-apprentissage. Apple est loin derrière dans cette course, mais il n’est jamais trop tard pour proposer des idées innovantes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Apple a été la première entreprise à introduire la commande vocale sur ses smartphones. Maintenant, la technologie de l’IA prend d’assaut le monde, et il est temps pour Apple de jouer avec et de développer quelque chose de génial. Je suis ravi de voir le chatbot alimenté par GPT associé à Siri dans la prochaine mise à jour Apple iOS 17.

Notifications améliorées :

Chaque mise à jour iOS est accompagnée de cette amélioration de notification standard, bien que la plupart d’entre nous l’ignorent. Pendant des années, Apple a peaufiné les notifications iOS car elles ont encore besoin de beaucoup d’améliorations. Par exemple, les réponses rapides, les notifications exploitables et le regroupement de notifications limité sont toujours manquants. En ce qui concerne les notifications, Apple n’apporte pas d’améliorations significatives chaque année, préférant garder les choses essentiellement les mêmes.

Assistance RCS :

Rich Communication Services (RCS) attire beaucoup l’attention, en particulier sur les téléphones Android. La prise en charge RCS dans le prochain Apple iOS 17 transformera les messagers SMs de base en applications de messagerie modernes comme Facebook ou iMessage. Ce n’est pas nécessairement quelque chose qu’Apple examinera, mais ce sera une meilleure approche pour l’entreprise d’évoluer avec la technologie moderne.

L’ancien messager SMs de base n’autorise pas certaines fonctionnalités telles que la saisie, l’envoi de fichiers plus volumineux, l’obtention de confirmations de lecture, etc. D’ailleurs, Apple devrait se pencher sur cette technologie au fur et à mesure qu’elle émerge. C’est encore plus lucratif que les autres applications de messagerie.