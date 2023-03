Ce nouveau purificateur d’air Xiaomi est capable d’éliminer 99% des virus

Le nouveau de Xiaomi est un purificateur d’air à plein effet, capable d’éliminer les impuretés et les virus de l’air avec une très grande efficacité.

Le nouveau purificateur d’air Xiaomi MIJIA a un design renouvelé par rapport aux versions précédentes

Après avoir mis en vente l’un des produits les plus particuliers que nous ayons vus dans son catalogue, Xiaomi est revenu dans la mêlée avec un nouveau gadget pour la maison. A cette occasion, la société a lancé une version améliorée de son déjà légendaire purificateur d’air MIJIA, beaucoup plus efficace lorsqu’il s’agit d’éliminer les particules nocives de l’environnement.

Et c’est que le purificateur d’air MIJIA Full-Effect est capable, entre autres, d’éliminer jusqu’à 99,99% des virus de l’air, et de réduire jusqu’à 99,05% la concentration de formaldéhyde, un composé présent dans l’air à l’intérieur des maisons qui, à forte concentration, peut devenir toxique.

Purificateur d’air MIJIA Full-Effect : le purificateur d’air le plus complet de Xiaomi

La première chose qui attire l’attention sur ce produit est sa conception soignée. Le purificateur d’air MIJIA Full-Effect est en plastique et a une finition blanche mate. Il dispose d’un petit écran LED qui permet de visualiser les informations importantes, et malgré sa taille, Xiaomi a réussi à en faire l’un des purificateurs d’air les plus silencieux, avec seulement 30,7 décibels en fonctionnement.

Il est très efficace, pouvant purifier un espace de 90 mètres carrés en un peu plus de 17 minutes. Son système de purification est composé de 7 couches différentes, en plus d’avoir 5 capteurs et un ventilateur. Ainsi, il est capable de traiter jusqu’à 12 500 litres d’air par minute.

Xiaomi assure que l’appareil est capable d’éliminer jusqu’à 99,99 % des virus présents dans l’environnement, y compris le sous-type H1N1 du virus de la grippe A.

Pour l’instant, cette version du purificateur Xiaomi sera mise en vente en Chine, où elle peut être achetée via la boutique en ligne officielle de la marque au prix de 3 999 yuans, environ 540 euros actuellement. Il n’est pas clair si le purificateur d’air à plein effet MIJIA finira par atteindre d’autres marchés dans le monde tôt ou tard.

