iOS 17 : voici ce que disent les rumeurs sur les fonctionnalités, les dates de sortie, etc.

Croyez-le ou non, iOS 17 arrive dans quelques mois seulement. Il s’agit de la plus grande mise à jour logicielle d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone, et elle est généralement remplie de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Continuez à lire pendant que nous récapitulons ce que les rumeurs disent actuellement sur les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 et plus encore.

Quand Apple annoncera-t-il iOS 17 ?

Apple annoncera iOS 17 à la WWDC en juin. WWDC est la conférence annuelle des développeurs d’Apple où elle dévoile les dernières versions de ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Les dates de la WWDC 2023 n’ont pas encore été annoncées, mais la conférence se tient généralement la première semaine de juin. Cette année, nos paris se portent sur la semaine du 5 juin.

Voici un récapitulatif du moment où Apple a annoncé la WWDC au cours des dernières années :

2016 : 18 avril

2017 : 16 février

2018 : 13 mars

2019 : 14 mars

2020 : 13 mars

2021 : 30 mars

2022 : 5 avril

Après qu’Apple a annoncé iOS 17 à la WWDC en juin, il publiera immédiatement une version bêta de la mise à jour pour les développeurs. En juillet, il publiera une version bêta publique que tous les utilisateurs d’iPhone pourront essayer. Ensuite, Apple publiera iOS 17 pour tout le monde en septembre, probablement aux côtés des nouvelles gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Nouvelles fonctionnalités dans iOS 17

Alors que les produits matériels Apple fuient des mois, voire des années, à l’avance, les fuites de logiciels sont moins courantes. En effet, la plupart des fuites matérielles proviennent de la chaîne d’approvisionnement massive d’Apple, plutôt que de l’intérieur même d’Apple. L’entreprise est en mesure de réduire au minimum les fuites de logiciels, car seul un petit nombre de personnes au sein d’Apple ont réellement connaissance des plans de l’entreprise.

Cela étant dit, la « grande image » d’iOS 17 cette année semble être qu’il s’agira d’une mise à jour relativement modeste en termes de nouvelles fonctionnalités.

Plus particulièrement, Bloomberg a signalé qu’iOS 17 (et les autres plates-formes logicielles d’Apple) prend du recul alors que la société se concentre sur le développement de son casque AR/VR. Le casque pourrait également être annoncé à la WWDC et marque la première nouvelle plate-forme matérielle et logicielle majeure d’Apple depuis l’Apple Watch.

On pense qu’Apple tire des ressources d’ingénierie matérielle et logicielle de toute l’entreprise pour se concentrer sur le développement de casques.

iOS 17 aurait pour nom de code « Dawn » et est en développement et en test continus au sein d’Apple avant la WWDC. Bloomberg dit que la mise à jour « peut avoir moins de changements majeurs que prévu à l’origine » en raison de l’accent mis sur le casque Reality Pro « ainsi que les accrocs d’iOS 16 ».

Conclusion

Alors que nous approchons de la WWDC en juin, il est possible que de nouvelles fuites et rumeurs apportent un éclairage supplémentaire sur ce qui va arriver avec iOS 17 cette année. En général, cependant, Apple est capable de garder beaucoup de choses secrètes jusqu’à la WWDC elle-même.

Qu’espérez-vous voir dans iOS 17 cette année ? Y a-t-il des fonctionnalités particulières en haut de votre liste de souhaits ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

