Amazfit lance la version la plus bestiale de sa montre haut de gamme : il s’agit de la nouvelle Amazfit T-Rex Ultra

L’AmazFit T-Rex Ultra dans ses deux couleurs disponibles : noir et argent.

Peu de temps après avoir annoncé au monde l’une de ses smartwatches les plus avancées à ce jour, l’Amazfit Falcon, la société chinoise spécialisée dans le développement de wearables orientés vers l’activité physique a présenté une version encore plus avancée de sa smartwatch ultra-résistante, l’AmazFit T -Rex.

Ce nouvel opus, baptisé du nom de famille « Ultra », intègre des innovations intéressantes par rapport à la version originale, notamment un écran plus lumineux, une connectivité GPS améliorée, un design ajustable et la même autonomie dont beaucoup d’utilisateurs de la version originale sont déjà tombés amoureux avec. .

Amazfit T-Rex Ultra, toutes les informations

Le T-Rex Ultra conserve le style « robuste » du modèle original, avec un boîtier en acier inoxydable 316L et un bracelet en silicone. Il arrive en deux couleurs différentes : noir et argent avec un bracelet couleur sable. Par ailleurs, il ajoute quelques modifications à sa conception, telles qu’un système de poignée réglable et, selon Amazfit, il est capable de résister à des températures ultra-basses allant jusqu’à 40 degrés en dessous de zéro et possède une curabilité de qualité militaire MIL-STD 810-G. certificat.

Il équipe un grand écran AMOLED circulaire capable d’atteindre une luminosité maximale de 1000 nits. Bien sûr, le panneau est tactile, même s’il est complété par les boutons physiques sur le côté qui permettent d’interagir avec la montre.

Parmi ses fonctions les plus intéressantes, on retrouve le GPS bi-bande compatible avec six systèmes satellites, la prise en charge des cartes hors ligne, plus de 10 modes sportifs dont le parachutisme, les motos de fond ou le ski alpin avec détection automatique de huit activités, moniteur de fréquence cardiaque , SpO2 , le sommeil, le niveau de stress et les exercices de respiration. Comme d’autres montres d’entreprise, le T-Rex Ultra prend en charge certaines applications tierces comme GoPro.

Selon la marque, la montre est capable d’offrir jusqu’à 20 jours d’autonomie en utilisation typique, jusqu’à 9 jours en utilisation intense, et jusqu’à 25 jours si le mode économie de batterie est activé. De même, en utilisant le mode « GPS d’endurance », l’autonomie que peut offrir la montre est jusqu’à 80 heures.

L’Amazfit T-Rex Ultra peut désormais être acheté via la boutique officielle Amazfit, au prix officiel de 469,90 euros.

