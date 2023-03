Top 5 des téléphones portables avec des combinaisons de couleurs époustouflantes

Depuis l’avènement des téléphones portables, le design de l’extérieur a pris une tendance plutôt stéréotypée. Il est donc difficile pour les gens de sélectionner un téléphone mobile uniquement en fonction de sa conception. Les fabricants de téléphones mobiles continuent de repousser les limites de la conception des téléphones mobiles malgré la marge de progression limitée. Ils ont également travaillé dur pour lancer des téléphones mobiles accrocheurs. Au cours des dernières années, les marques de téléphones mobiles ont proposé de nombreuses façons d’améliorer l’apparence de leurs appareils. Nous avons vu plusieurs fonctionnalités telles que le véritable plein écran, la caméra contextuelle, le co-branding et autres. Pourtant, certains fabricants de téléphones mobiles n’ont réussi à produire de nouveaux résultats qu’en mettant beaucoup d’efforts dans la correspondance des couleurs.

Évaluons maintenant ces modèles avec de magnifiques combinaisons de couleurs !

1. Realme GT2 Master Edition – Couleur sauvage

En raison de sa configuration profonde et équitable, de son prix extrêmement compétitif et de son apparence toujours en ligne, les téléphones Realme sont les « mauvais garçons » de l’industrie chinoise de la téléphonie mobile. Realme propose un certain nombre de modèles à un prix raisonnable. Mais même s’il s’agit d’un modèle qui coûte moins de 100 dollars, Realme ne fait pas l’impasse sur l’apparence du téléphone.

Realme a lancé deux téléphones mobiles en 2019, le Realme X Master Edition et le Realme X2 Pro Master Edition. Les deux téléphones sont livrés avec des couleurs distinctives comme le ciment, la brique rouge, l’ail blanc et l’oignon. La société a finalement publié la Realme GT Master Edition et la Realme GT2 Master Edition. Ces téléphones mobiles sont également disponibles dans des couleurs uniques comme les autres Master Editions.

Le Realme GT2 Master Edition dispose d’une option unique de «couleur sauvage». Cette couleur ressemble plus à une couleur de sable du désert et elle n’est pas courante. L’étui rigide a servi d’inspiration pour la palette de couleurs, qui a été créée par l’équipe de conception de Realme en association avec le créateur de mode très estimé, Jae Jung. Lorsque les gens voient cette combinaison de couleurs, le design du Realme GT2 Master Edition évoque la beauté du voyage.

Le cadre central de Realme GT2 Master Edition est en alliage d’aluminium de qualité aéronautique. De plus, une adhérence exceptionnelle est fournie par l’angle C micro-arc de 46 ° méticuleusement poli, le ponçage fin du métal, le corps fin et léger et le processus.

2. Nothing Phone (1) – couleur transparente

Le Nothing Phone, le premier téléphone mobile produit par Pei Yu’s Nothing a été officiellement lancé en juillet 2022. Le design extérieur de Nothing Phone (1) est son principal argument de vente. La coque arrière en verre transparent de ce téléphone est équipée d’une bande lumineuse LED. Une partie de la structure interne du téléphone est visible par les utilisateurs depuis l’arrière. Il existe deux versions de noir et blanc disponibles.

De plus, ce téléphone contient de nombreuses lumières LED, que vous pouvez utiliser avec Nothing OS pour créer beaucoup de gameplay. Nothing Phone (1) a une conception plein écran pour l’avant du fuselage, et le trou de l’écran se trouve dans le coin supérieur gauche. Nothing Phone (1) n’est pas le premier téléphone à utiliser un boîtier transparent. Les téléphones portables avec des coques arrière en verre transparent ont déjà été introduits par les fabricants de téléphones locaux, mais ils n’ont pas fait sensation. Mais, depuis sa mise à disposition dans de nombreuses régions, les gens se disputent le Nothing Phone (1).

Cet appareil est très populaire en raison de sa conception. Quelques jours après sa sortie au Royaume-Uni, l’appareil a reçu plus de 200 000 commandes. De plus, quelques heures après sa première en Inde, il était complet. Objectivement parlant, la compétitivité de la configuration de Nothing Phone (1) n’est pas si forte. Bien qu’il existe des options plus abordables en Chine qui sont plus compétitives, les acheteurs en dehors de la Chine peuvent préférer ce téléphone. C’est en grande partie grâce à la superbe conception du corps translucide.

3. Série Vivo S16 – Vert menthe clair

« Light Mint Green » n’est peut-être pas une couleur, mais c’est la meilleure façon de décrire la couleur unique apportée par le Vivo S16. Tout le monde peut voir l’esthétique de Vivo. Cependant, la correspondance des couleurs vert menthe clair de la série Vivo S16 renouvelle le désir de l’entreprise.

Vivo a créé la première « technologie de verre de jade » dans l’industrie, qui a atteint une épaisseur de revêtement deux fois supérieure à celle de la technologie de verre standard. L’arrière du téléphone a une qualité visuelle de jade naturel et est chaud et apaisant au toucher, grâce au « motif de jade saphir fumé » inventé par Vivo.

Par ailleurs, la société utilise la technologie photochromique dans la nouvelle palette de couleurs de la série Vivo S16. Avant la décoloration, la couleur est vert vif et clair. La transition de couleur est naturelle, elle est claire et la beauté est nette. Cependant, il se transforme en une couleur épaisse et couleur d’encre qui ressemble à des collines vertes et à des marguerites lointaines.

4. Xiaomi Civi

En termes de design, Xiaomi est toujours en deçà d’OPPO et de Vivo. Pourtant, ces dernières années, l’entreprise fait beaucoup mieux. Le Mi Civi, qui a été dévoilé en 2021, a radicalement modifié de nombreuses opinions du public sur le style « trop droit » des téléphones mobiles Xiaomi. Xiaomi a récemment lancé les Mi 11, Mi 12, Mi Civi et Mi Civi 2.

Xiaomi a lancé sa nouvelle série Civi en septembre 2021 dans le but de plaire aux jeunes. Les utilisatrices sont la cible principale de cette gamme de téléphones, avec un accent sur les selfies et minces, légers. Le Xiaomi Civi est le premier téléphone de la société à utiliser la technologie de conception d’apparence Velvet AG. Tout en conservant la sensation douce et douce pour la peau du processus AG, le processus Velvet AG peut produire une impression visuelle brillante par rapport au processus AG standard.

La coque arrière en verre de Xiaomi Civi possède 12 millions de microstructures cristallines hexaédriques qui sont plus nombreuses et ont une hauteur moyenne plus élevée, ressemblant à des grottes de cristal. De plus, Xiaomi a de nouveau poli le cristal en utilisant des techniques physiques et chimiques pour le rendre plus soyeux et lisse et s’assurer qu’il ne recueillerait pas d’empreintes digitales au cours du processus. Cela améliore encore la sensation de cet appareil. Les trois couleurs de l’appareil sont rose clair, bleu clair et noir brillant.

5. HONOR 80

Dans la communauté des téléphones portables, la série numérique Honor est depuis longtemps réputée pour sa bonne esthétique. La nouvelle série Honor 80 a relevé la barre de la beauté. En particulier, la teinte bleue intègre à la fois la beauté et un design distinctif.

La nouvelle palette de couleurs de la série Honor 80, Bibo Micro Blue, utilise le «processus de gravure fine composite 3D», qui permet aux lignes finement gravées et au film texturé de se compléter et de créer un effet similaire à la fusion des lignes, lumière et ombre, avec une texture très haut de gamme. La palette de couleurs bleues de la série Honor 80 combine à la fois l’esthétique et les tendances traditionnelles ainsi que l’idée bien connue de la lumière et de l’ombre de la série numérique. L’esthétique est absolument incroyable, y compris une texture de vague originale et un design à double miroir infini mis à jour.

Conclusion

Ces cinq téléphones portables sont ceux qui, selon nous, ont une sorte de couleur unique. Que ce soit leur couleur ou leur design, leur apparence n’est pas commune du tout. Selon vous, y a-t-il un appareil qui devrait figurer sur la liste ? Veuillez l’ajouter dans la section des commentaires ci-dessous