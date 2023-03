New Nothing Ear (2) : les écouteurs du "battage publicitaire" sont mis à jour avec un meilleur son et un design raffiné

Nothing n’a officialisé son nouveau produit, un renouvellement du Nothing Ear, qui se présente avec un design plus compact et un système audio plus avancé.

Les Nothing Ear (2) ont un design similaire à la génération précédente

Le premier produit de deuxième génération de l’histoire de Nothing est déjà une réalité. Près de deux ans après le lancement du Nothing Ear (1), la jeune société londonienne annonce la mise à jour de son casque sans fil de référence, le Nothing Ear (2). Ce nouvel épisode promet d’être meilleur dans presque tous les aspects imaginables.

Comme l’original Ear (1), ces nouveaux Nothing Ear (2) se distinguent par l’intégration du design transparent déjà emblématique si caractéristique des produits de l’entreprise, ainsi que par l’introduction de grandes améliorations dans la section technique avec laquelle Nothing aspire à en faire un véritable référence dans le segment de l’audio totalement sans fil.

Caractéristiques de l’oreille (2)

Nothing Oreille (2) Caractéristiques Dimensions Etui:

55,55 x 55,55 x 22 mm

51,9 grammes

Écouteurs

29,4 x 21,5 x 23,5 mm

4,5 grammes Son Driver dynamique de 11,6 mm

graphène + diaphragme en polyuréthane Codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 Suppression active du bruit Jusqu’à 40dB

ANC adaptatif

mode transparence

Gamme de fréquence jusqu’à 5000 Hz connectivité Bluetooth 5.3, profils BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP les fonctions détection de proximité

Google FastPair

Microsoft Swift Pair

double connexion

Technologie Clear Voice avec triple microphone

Indicateur d’état de charge LED

Mode faible décalage (rien X et téléphone (1)) Imperméable IP55 (boîtier) / IP54 (casque) Batterie 33mAH (casque)

485mAh (boîtier)

Lecture avec ANC désactivé : jusqu’à 36 heures avec étui et 6,3 heures avec casque uniquement

Lecture avec ANC activé : jusqu’à 22,5 heures avec étui et 4 heures avec casque uniquement

Charge rapide

chargement sans fil

Nothing ne met particulièrement l’accent sur le travail effectué sur la conception de ce nouvel opus de ses écouteurs phares. Il prétend avoir affiné l’esthétique en réussissant à réduire légèrement la taille du boîtier et des écouteurs, en plus d’ajouter la certification IP55 au boîtier et IP54 aux écouteurs.

Son système audio a également été repensé, avec un pilote dynamique de 11,6 millimètres associé à un diaphragme personnalisé en polyuréthane et graphène. Nothing ne prétend avoir été capable d’obtenir des hautes fréquences plus riches et des basses plus profondes et plus douces.

L’annulation active du bruit ne manque pas à votre rendez-vous, ce qui dans ce modèle vous permet d’atteindre 40 dB d’intensité pour supprimer les sons extérieurs. En ce sens, l’option de personnalisation du mode d’annulation du bruit a été ajoutée, adaptant la fonction aux besoins de chaque utilisateur en fonction d’une analyse du conduit auditif. Un mode adaptatif est également inclus qui ajuste automatiquement le système de réduction du bruit en temps réel.

À propos du son lui-même, Nothing met en évidence l’inclusion d’un nouveau profil sonore personnel généré à partir d’un test auditif. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser l’application Nothing X, qui permet de connecter le casque à n’importe quel smartphone Android ou iOS.

La section des appels n’a pas été négligée, et comme nouveauté l’algorithme Clear Voice a été ajouté, soutenu par un système de triple microphone dans chaque écouteur, ce qui permet de réduire le bruit de l’extérieur lors des appels grâce à une formation réalisée avec plus de 20 millions d’échantillons sonores**.

D’autres paramètres du casque, comme les commandes, sont également configurés depuis l’application. En ce sens, la manière de contrôler les écouteurs a changé par rapport à l’Oreille (1), puisqu’on opte désormais pour deux panneaux sensibles à la pression situés de part et d’autre de chaque écouteur, qui permettent par pincement d’arrêter ou de reprendre l’écoute en lecture, changer de piste ou activer et désactiver la suppression active du bruit.

Une autre nouveauté intéressante de ces écouteurs est la double connexion, qui vous permet de les garder connectés à deux appareils simultanément et de basculer entre eux intelligemment.

Concernant leur autonomie, Nothing garantit qu’ils sont capables de tenir jusqu’à 36 heures de lecture combinant la batterie du boîtier et les écouteurs, tant que la suppression du bruit est désactivée. Le boîtier dispose d’une charge USB-C et d’une charge sans fil jusqu’à 2,5 W de puissance, compatible avec la norme Qi. De cette manière, il est possible de le recharger grâce à la fonction de charge inversée incluse dans les smartphones tels que le Nothing Phone (1).

Prix ​​du Nothing Ear (2) et où l’acheter

Le Nothing Ear (2) a un prix officiel de 149 euros, soit 50 euros de plus que le Nothing Ear (1) coûtait au moment de sa sortie.

Ils sont disponibles sur la boutique en ligne officielle de la marque, Nothing.tech à partir du mercredi 22 mars. Plus tard, entre le 24 et le 25 mars, ils pourront être achetés en ligne via le concept WOW.

Enfin, depuis le 28 mars, l’oreille (2) peut être achetée via l’un des canaux de distribution officiels de l’entreprise, que ce soit en ligne ou dans des stores physiques. Le même jour, ils seront mis en vente sur Amazon.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :