Xiaomi, OPPO et vivo conviennent de faciliter le transfert de données entre leurs appareils

Les trois grands fabricants chinois ont développé conjointement une fonctionnalité qui permettra de transférer des données d’applications tierces entre leurs smartphones.

Le Xiaomi 13 Pro est le grand pari de la firme chinoise pour ce 2023

L’un des principaux désagréments du changement de téléphone portable est le transfert de tous les contacts, applications, photos et vidéos d’un smartphone à l’autre, car si le terminal n’est pas de la même marque, la tâche devient plus compliquée. En effet, Android vous permet de restaurer la dernière sauvegarde de votre compte Google sur le nouvel appareil, mais ce qui n’est pas transféré, ce sont les données d’applications tierces.

Pour cette raison, trois des principaux fabricants de smartphones de Chine, Xiaomi, OPPO et vivo, viennent d’annoncer via Weibo avoir créé une fonction qui facilitera le transfert de données entre leurs terminaux.

Le transfert de données entre les mobiles Xiaomi, OPPO et vivo sera désormais plus facile

A la surprise du monde entier, Xiaomi, OPPO et vivo ont développé conjointement une nouvelle fonctionnalité de transfert de données entre appareils qui permettra à ses utilisateurs de transférer non seulement des contacts, des photos et des messages mais aussi les données d’applications tierces entre les différents mobiles des trois sociétés.

C’est quelque chose de particulièrement utile pour les utilisateurs mobiles de ces entreprises dans le pays asiatique, car ils ne peuvent pas utiliser la restauration de la copie de sauvegarde du compte Google en raison des restrictions imposées par le gouvernement chinois.

Pour cette raison, il est fort probable que cette fonction intéressante ne quittera pas la Chine et, en fait, OPPO a déjà confirmé qu’elle le fera et qu’elle ne lancera pas cette fonctionnalité à l’échelle mondiale.

Nous espérons que ses deux partenaires dans cet accord, Xiaomi et vivo, ne suivront pas le même chemin que le premier et décideront d’exporter cette fonctionnalité hors de leurs frontières, car ce serait une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui possèdent des téléphones de ces marques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :