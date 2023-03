Cette fuite de gameplay en ligne GTA 6 a fait sensation parmi les fans

Il semble que nous recevions des fuites GTA 6 à gauche et à droite maintenant. Nous venons tout juste d’avoir un premier aperçu d’une infime partie de la carte jouable. Et avant cela, nous avons eu une fuite qui prétendait être la « première capture d’écran » du jeu. Mais il ne fait aucun doute que celui de septembre était la fuite la plus importante du jeu.

Cependant, tous les fans ne semblent pas avoir repéré les détails de la fuite de septembre. Bien, un leakster de bonne réputation a pris la responsabilité de jeter un coup d’œil sur cette fuite de GTA 6. Et il a trouvé des trucs intéressants que vous avez peut-être manqués. Oui, il s’agit de la partie en ligne du jeu.

GTA VI Online offrira plus de mécanismes de jeu pour interagir avec les joueurs

Ainsi, le nouveau (ou, devrais-je dire, une partie de l’ancien clip) montre les nouveaux mécanismes de jeu de Grand Theft Auto Online. Il permet aux joueurs de prendre un autre corps, de mettre le corps sur l’épaule et de se promener avec. Oui, un mod GTA V permet aux joueurs de traîner et de transporter leur corps.

Cependant, ce mod n’a pas été utilisé dans la version en ligne du jeu. Donc, voir Rockstar travailler dessus pour le prochain GTA VI est vraiment une bonne chose. Cependant, il est possible que les mécanismes soient même présents en mode solo. Peut-être que les modes furtifs de la campagne verront une refonte majeure.

Dans d’autres nouvelles, GTA 6 Online pourrait comporter un total de 32 jeux. Actuellement, dans GTA V, vous ne pouvez jouer qu’avec 30 joueurs. Oui, ce n’est pas un saut majeur. Cependant, les fans parlent beaucoup de l’augmentation du nombre de joueurs en ligne sur les réseaux sociaux. Cela dit, comme toujours, toutes les informations actuelles sur le jeu sont des fuites ou des rumeurs. Donc, il va sans dire que vous devez tout prendre avec un grain de sel.