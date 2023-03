Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit également la mise à jour Android de mars 2023

La mise à jour de sécurité de mars est déjà déployée sur le Samsung Galaxy S21 FE en Inde avec la version du micrologiciel G990EXXS4EWC2.

Le dos du Samsung Galaxy S21 FE en vert olive

Samsung a promis qu’il mettrait à jour ses meilleurs mobiles, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec le dernier correctif de sécurité Android dès que possible et un mois de plus, le géant coréen tient sa promesse, puisqu’une vingtaine de smartphones Galaxy ont déjà reçu cette mise à jour.

Mais le déploiement du nouveau correctif de sécurité Android est en cours, puisque, après avoir récemment mis à jour le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, la société coréenne a déjà commencé à publier la mise à jour Android de mars 2023 sur son dernier terminal haut de gamme abordable à ce jour. , le Samsung Galaxy S21 FE.

Le Samsung Galaxy S21 FE est mis à jour avec le correctif de sécurité de mars

Comme ils nous le disent de SamMobile, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour de sécurité de mars 2023 sur le Samsung Galaxy S21 FE en Inde avec la version du micrologiciel G990EXXS4EWC2 et il est prévu qu’il atteindra des modèles dans d’autres régions du monde au cours des prochaines années. semaines.

Ce nouveau logiciel a une taille de 220 Mo et inclut, bien sûr, le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige un total de 50 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques bugs généraux détectés dans l’interface utilisateur et améliore les performances de l’appareil.

Samsung a lancé, avec un certain retard, le Samsung Galaxy S21 FE au début de 2022 avec Android 12 et One UI 4, à la fin de l’année dernière, il l’a mis à jour vers One UI 5 basé sur Android 13 et ce Galaxy haut de gamme abordable toujours il doit recevoir au moins trois autres mises à jour du système d’exploitation, jusqu’à Android 16.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy S21 FE simplement en entrant dans le menu Paramètres de votre terminal, en cliquant sur l’option Mise à jour logicielle et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

