OPPO vient de breveter un module spécial pour transformer votre mobile en piano

OPPO brevète un module tactile qui simule le toucher des touches de piano.

Le OPPO Find X6 récemment lancé dans ses trois teintes disponibles

L’activité a été frénétique au sein d’OPPO ces derniers jours, puisqu’en plus de lancer officiellement ses nouveaux terminaux haut de gamme pour ce 2023, les OPPO Find X6 et OPPO Find X6 Pro, et ses nouveaux écouteurs TWS avec suppression de bruit active, les OPPO Enco Free3 , la firme chinoise a également eu le temps de déposer un nouveau brevet vraiment curieux.

Ledit brevet est un module tactile spécial pour les smartphones qui peut imiter les touches d’un piano et, ci-dessous, nous vous dirons tout ce que nous savons à ce sujet.

Grâce à OPPO, vous n’aurez besoin que d’un mobile pliable pour apprendre à jouer du piano

Comme ils nous le disent dans les médias, Gizmochina OPPO vient de breveter un module tactile pour les appareils pliants qui intègre une série de composants tactiles qui simulent le toucher des touches de piano.

Comme vous pouvez le voir dans le résumé dudit brevet, que nous vous laissons sur ces lignes, ce module est composé d’une série de composants tactiles qui se trouvent au deuxième niveau du support de montage et d’un bouton qui se trouve sur le le plus éloigné du support de montage.

De plus, une extrémité de ce bouton est reliée à la pièce d’installation et l’autre peut être fixée ou détachée de la pièce d’installation. Lorsque ce dernier est fixé, le bouton peut effectuer des opérations tactiles sur le premier côté du support de montage à travers celui-ci.

Cela indique que cet appareil OPPO a des éléments tactiles d’un côté du support et un bouton de l’autre, de sorte que lorsque vous appuyez sur le bouton, les composants tactiles vous offrent une expérience tactile physique identique à la pression d’une touche de piano. .

Évidemment, ce n’est qu’un brevet et il est très probablement encore en phase de recherche et développement, ce qui indique que cela peut encore prendre beaucoup de temps pour le voir sur un appareil ou il peut même arriver que nous ne le voyions jamais du tout.

