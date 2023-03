Le mobile avec "s-stylo" Motorola est mis à jour: ce sera le séduisant Moto G Stylus 2023

Le nouveau Moto G Stylus 2023 est presque prêt, avec des spécifications de coupe abordables et fiables en plus de son stylet intégré, le tout à un prix qui sera sûrement d’environ 300 $.

Image dévoilée du nouveau Moto G Stylus 2023, avec l’arrière dans sa finition bleu nuit.

Après un Mobile World Congress 2023 des plus encourageants, incluant ce qui était pour moi l’appareil le plus intéressant de l’événement, le Motorola RIZR Rollable, la direction de Lenovo semble avoir proposé de travailler sur plusieurs fronts avec la firme emblématique d’origine nord-américaine, qui est déjà nous prépare la mise à jour du RAZR pliant avec un design différentiel en plus de ce nouveau Moto G Stylus 2023 qui est apparu dévoilé en Chine.

Bien sûr, on parle de la réponse de Motorola (évidemment plus sobre) aux Galaxy Notes de Samsung, aujourd’hui disparus mais qui ont laissé leur héritage de stylet avec un S-Pen tout aussi bien intégré aux modèles Galaxy S Ultra de l’époque, que vous avez maintenant un stylet avec très peu de réponses dans tout le catalogue de smartphones au niveau mondial et parmi tous les fabricants.

En fait, comme ils nous l’ont dit de The Tech Outlook, cela de Motorola est la seule proposition d’une coupe généraliste et d’un prix attractif qui a le crayon intégré dans le corps du smartphone, donc évidemment le Moto G Stylus 2023 sera un grand option pour tous ceux qui ont besoin d’un stylet et ne peuvent pas accéder au Galaxy S23 Ultra en raison des prix.

Celui de Motorola avec son Moto G Stylus 2023 sera à nouveau et selon toute probabilité le seul pari de « l’industrie du smartphone » cette année qui intégrera le stylet dans une coupe générale et à un prix moins cher et plus attractif.

Voici tout ce que nous savons sur le Moto G Stylus 2023

Le nouvel appareil attendu de Chine mettra logiquement à jour le Moto G Stylus 2022 présenté en février de l’année dernière, juste après avoir terminé un an et quelques semaines sur le marché et en maintenant toujours l’engagement d’un mobile de milieu de gamme doté d’un stylet intégré. dans le style du Galaxy Note.

Selon des sources, des informations sont apparues dans le pays natal de Lenovo concernant deux variantes avec connectivité 4G LTE et 5G SA/NSA, correspondant respectivement aux modèles Motorola XT2317 et XT2315, et qui arriveront indépendamment selon le marché.

Quant au matériel, on parle d’un écran de 6,5 pouces et d’une résolution HD+ 720+ avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, animé par un chipset MediaTek Helio d’un modèle inconnu qui devrait avoir des capacités de solvant pour la majeure partie des utilisateurs moyens dans le Plateforme Androïd.

La configuration de la mémoire sera de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, offrant la possibilité d’étendre cette mémoire interne avec des cartes microSD pour ne jamais manquer d’espace.

Moto G Stylus 2023, galerie photo dévoilée

Quant à la photographie mobile, nous aurons une caméra frontale située derrière un trou dans l’écran, accompagnée pour l’occasion d’une double caméra arrière de 50 mégapixels, la principale et un capteur secondaire aux capacités et objectifs inconnus. La résolution du capteur frontal n’a pas non plus été transcendée.

Oui, nous aurons des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes digitales situé de manière ergonomique sur le bouton d’alimentation latéral et un stylet avec sa propre baie dans le corps de l’appareil qui recevra des fonctionnalités grâce au service Moto Note.

Le système d’exploitation sera Android 13 masqué par la personnalisation My UX, tandis que la batterie qui alimentera l’ensemble a 5 000 mAh avec une charge rapide.

Et enfin, d’après ce qu’ils nous disent en Chine, ce nouveau Moto G Stylus 2023 sera disponible dans les prochaines semaines après une présentation qui devrait être imminente, étant vendu en deux couleurs, bleu et cuivre, à un prix attractif qui sera autour de 300 $ sans pouvoir confirmer pour l’instant s’il arrivera finalement en Europe ou non.

