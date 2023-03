Nouveau OPPO Enco Free3: suppression active du bruit de 49 dB et autonomie jusqu’à 30 heures

Les OPPO Enco Free3 ont une connectivité Bluetooth 5.3 et ont la certification IP55 qui les protège contre l’eau et la poussière.

L’OPPO Enco Free 3 dans ses deux couleurs disponibles : blanc et vert

Aujourd’hui, OPPO a organisé un événement dans son pays natal au cours duquel, en plus de présenter à la société ses nouveaux terminaux de franchise pour ce 2023, certains OPPO Find X6 et OPPO Find X6 Pro qui se distinguent par leur engagement photographique, il a également lancé son nouveau casque sans fil haut de gamme, le OPPO Enco Free3.

Ci-dessous, nous vous révélons tous les secrets des écouteurs OPPO Enco Free3, TWS dotés d’une suppression active du bruit de 49 dB et d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 30 heures.

OPPO Enco Free 3 : toutes les informations

OPPO Enco Free3 Caractéristiques Poids étui de charge + casque: 47,3 grammes l’audio Suppression active du bruit jusqu’à 49 dB connectivité Bluetooth 5.3 Autonomie Écouteurs: 7 heures

Etui: 30 heures Batterie casque 43mAh batterie de cas 440mAh charge de cas USB-C Temps de charge du casque 90 minutes Temps de charge du boîtier 120 minutes Compatibilité iOS et Androïd Endurance Homologation IP55 Caractéristiques supplémentaires Contrôle gestuel

Mode jeu à faible latence (47 ms)

L’OPPO Enco Free3 hérite du design de la génération précédente, mais a quelques petits changements et on voit donc des écouteurs avec un bâton qui s’intègre mieux dans le corps et de grands indicateurs avec les lettres « R » et « L » sur le corps du casque qui indiquent à quelle oreille chacun appartient.

De même, le boîtier de charge de l’OPPO Enco Free3 a également subi quelques ajustements, car, bien qu’il soit toujours de forme ovale et qu’il ait une LED à l’avant qui indique sa charge, le logo de la marque est désormais sérigraphié juste au-dessus dudit DIRIGÉ.

Au niveau de la protection, il convient de noter que ces nouveaux écouteurs TWS ont la certification IP55 par rapport à l’IP54 que l’OPPO Enco Free2 avait.

Si nous nous concentrons sur leur construction, les OPPO Enco Free3 sont en fibre de bambou, un matériau qui, selon le fabricant, est 56% plus résistant aux distorsions, 63% plus difficile à absorber les vibrations et, à des fins pratiques, offre une plus grande précision lors de la reproduction haute fréquences, ce qui est particulièrement perceptible dans les sons aigus plus clairs.

Mais, sans aucun doute, l’une des principales caractéristiques des nouveaux écouteurs Bluetooth OPPO est leur suppression active du bruit jusqu’à 49 dB, qui s’est améliorée par rapport à celle de son prédécesseur, qui était de 47 dB. Comme dans le cas de l’OPPO Enco Free2, cette nouvelle génération d’écouteurs dispose également de plusieurs modes d’annulation du bruit afin que vous puissiez l’ajuster à votre guise et d’un mode à faible latence pour les jeux de seulement 47 ms.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de l’OPPO Enco Free3, nous devons souligner qu’elles ont un diaphragme de 12,4 millimètres et une connectivité Bluetooth 5.3 qui leur offrent une portée allant jusqu’à 10 mètres.

Un autre des points forts de OPPO Enco Free3 est son autonomie, puisque les écouteurs ont une batterie de 43 mAh qui promet une autonomie de 7 heures et le boîtier de charge a une batterie de 440 mAh qui assure une autonomie jusqu’à 30 heures sans annulation de bruit activé. En ce qui concerne les temps de charge, les écouteurs seront complètement chargés en 90 minutes et le boîtier de charge en 120 minutes.

De plus, ils disposent d’un système de charge rapide qui permet de profiter de 2 heures d’autonomie avec une charge de seulement 10 minutes.

OPPO Enco Free3 : disponibilité et prix

Les OPPO Enco Free3 sont désormais disponibles à l’achat en Chine en deux couleurs : blanc et vert « bambou » pour un prix de lancement de 449 yuans, soit environ 60 euros actuellement. Après cette offre de prévente, l’OPPO Enco Free3 reviendra à son prix officiel, qui est de 499 yuans, soit environ 67 euros actuellement.

De toute évidence, lorsque ces nouveaux écouteurs OPPO TWS atterriront en France, ils auront un prix plus élevé en raison du montant des taxes correspondantes et leur coût sera très probablement d’environ 100 euros.

