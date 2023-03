Les utilisateurs les préfèrent grands : l’iPhone 14 Plus se vend mieux que l’iPhone 13 Mini

L’iPhone 14 Plus se vend bien mieux que l’iPhone 13 Mini, ce qui sert à clore le débat sur les modèles aux dimensions réduites d’Apple.

iPhone 14 et 14 Plus en bleu

Près de six mois se sont écoulés depuis la présentation de l’iPhone 14 et, bien qu’il nous pèse, c’est l’un des meilleurs téléphones que l’on puisse acheter en cette année 2023. Il y a eu une certaine controverse lorsqu’il a été annoncé qu’il n’y aurait pas de mini version du flaghsip d’Apple, et c’est que l’iPhone 13 Mini a été un échec commercial qui a amené l’entreprise à repenser sa continuité.

Que les gens préfèrent les grands mobiles est plus que démontré lorsque, selon les rapports de Phone Arena, l’iPhone 14 Plus (qui remplace le Mini dans la nouvelle gamme de smartphones d’Apple) se vend bien mieux que la gamme de téléphones de petite taille qui l’a précédé.

Les iPhone 14, en général, sont un succès

De manière générale, toute la famille iPhone 14 devient plus populaire que son prédécesseur, avec une augmentation de 2% des ventes dans le monde par rapport à l’iPhone 13. Dans une autre évolution qui ne surprend personne, les modèles iPhone 14 Pro se vendent mieux que la base modèles, consolidant la tendance que nous avons constatée ces dernières années chez Apple.

Selon le point de vente, les revenus que reçoivent ceux de Cupertino sont supérieurs à ceux de 2022 car ils vendent encore plus de modèles des gammes les plus élevées au détriment des traditionnels. L’iPhone 14 « normal » a chuté de 36 % en ventes, tandis que les modèles Pro et Pro Max ont augmenté respectivement de 22 et 23 %.

Les données qui montrent que les ventes de l’iPhone 14 Plus ont augmenté de 59 % par rapport à celles de l’iPhone 13 Mini sont également intéressantes. Cela sert à régler une fois pour toutes le débat sur la question de savoir si Apple devrait ramener un petit téléphone dans sa gamme principale, et la réponse est un « non » écrasant. Pourtant, l’iPhone 14 Plus est le modèle le moins populaire de toute la gamme.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :