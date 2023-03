YouTube Music permet enfin le téléchargement automatique de nos chansons récentes

Google continue de pousser YouTube Music au maximum, le seul concurrent du _streaming_ musical avec des vidéos intégrées et des milliers de collaborations et de raretés pourra désormais télécharger automatiquement nos chansons récentes.

YouTube Music étend les capacités de lecture hors ligne et télécharge désormais automatiquement les chansons récentes.

Il n’y a pas si longtemps, Google nous a montré des nouvelles importantes pour un service YouTube Music qui a été présenté en 2018 avec tous les honneurs, et qui, près de 5 ans plus tard, continue de croître afin de concurrencer sérieusement et efficacement des options comme Spotify ou Tidal, à commencer par inclure la possibilité demandée de créer des radios automatisées et entièrement personnalisables de notre part.

Or, on sait que Google vient également d’aller de l’avant avec l’une des améliorations les plus demandées par les abonnés de YouTube Music, à savoir que le géant de Mountain View prévoit d’offrir aux utilisateurs premium de son service de streaming musical la possibilité d’étendre les téléchargements automatiques avec la dernières chansons jouées qui seront ajoutées aux téléchargements intelligents.

Les amis de 9to5Google nous en ont parlé, qui se sont fait l’écho d’une nouveauté arrivée en silence, une marque Google en l’occurrence, malgré le fait qu’il s’agit bien d’une fonctionnalité intéressante, surtout pour ceux qui roulent habituellement avec l’audio YouTube sur Android Auto ou voyager en métro ou autre moyen de transport sans couverture mobile.

L’idée est que nous pouvons choisir le nombre de chansons récemment jouées que nous voulons avoir téléchargées et disponibles hors ligne sur l’appareil, jusqu’à un maximum de 200 chansons et sans autre intervention des utilisateurs.

L’option s’ajoute aux téléchargements intelligents, qui nous permettent à leur tour d’avoir jusqu’à 500 chansons téléchargées que YouTube Music choisira pour nous en utilisant un algorithme basé sur nos reproductions, nos goûts, l’heure de la journée, etc.

Les téléchargements automatiques de chansons récentes s’ajoutent aux « téléchargements intelligents » de YouTube Music, et grâce à cette nouvelle option, nous pouvons sélectionner le nombre de chansons que nous voulons avoir en occupant la mémoire de notre smartphone ou tablette Android jusqu’à un maximum de 200.

Bien sûr, gardez à l’esprit qu’une liste de lecture dédiée ne sera en aucun cas créée, mais elles peuvent être trouvées via le menu « Téléchargements » et elles seront simplement disponibles même si nous n’avons pas de connexion réseau, que ce soit Wi-Fi ou mobile.

Il y a quelques semaines, il a été lancé dans une mise à jour transparente pour les utilisateurs, il est donc probable que si vous êtes abonnés à YouTube Music et que vous accédez aux paramètres de l’application, vous pourrez déjà sélectionner le nombre de chansons récentes que vous souhaitez télécharger automatiquement. vos appareils Android.

Malheureusement, oui, il ne sera pas disponible sur iOS pour le moment et nous ne savons pas combien de temps Google mettra pour que ces téléchargements de vues récentes soient prêts pour l’iPhone… Les fans d’Apple devront être patients !

