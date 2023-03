Xiaomi vient de lancer le meilleur purificateur d’air au monde : vous n’aurez même pas à changer vos filtres et il élimine 99,99 % des bactéries

Sans aucun doute, l’intention de Xiaomi au cours des derniers mois est claire : faire monter son catalogue de purificateurs d’air au plus haut niveau possible. Nous avons déjà rencontré d’autres modèles très intéressants tels que le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact ou toute la famille Xiaomi Smart Air Purifier 4, mais aujourd’hui la firme asiatique a présenté le purificateur le plus avancé jamais vu à ce jour, le nouveau Xiaomi Mijia Full-Effect Purificateur d’air.

Bien sûr, pour le moment, ce modèle ne peut être acheté que sur le marché chinois au prix officiel de 3 999 yuans, soit environ 540 euros à changer. Pour l’instant, sa présence au niveau mondial n’est pas confirmée, mais il faudra rester attentif à son éventuelle commercialisation mondiale.

Fiche technique du purificateur d’air Xiaomi Mijia Full-Effect

PURIFICATEUR D’AIR À PLEIN EFFET XIAOMI MIJIA DIMENSIONS ET POIDS 350mm×350mm×736mm 14kg FILTRER LCD tactile carré TYPE DE FILTRE Matrice de purification composite à six couches TAILLE MAXIMALE DE LA PIÈCE À PURIFIER 49-84 mètres carrés CADR (PARTICULES) 700 m³/h ÉLIMINATION DES PARTICULES 99,99 % NIVEAU DE BRUIT MAXIMAL Mode silencieux 30,7 dB DURÉE DE VIE DU FILTRE 12 mois CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 802.11b/g/n CONSOMMATION 70W PRIX 540 euros pour changer

Des filtres que nous pouvons laver et l’un des filtres les plus efficaces du marché

Il ne fait aucun doute que ce nouveau purificateur d’air Xiaomi Mijia Full-Effect est authentique à tous égards, et aussi en termes d’esthétique. En fait, c’est un purificateur qui pèse 14 kilos, la marque a donc décidé de placer des roulettes en bas pour pouvoir le déplacer facilement dans la maison.

Celui-ci a un écran LCD assez grand accompagné de boutons tactiles à partir desquels nous pouvons gérer ses différents modes de fonctionnement bien que, comme avec d’autres modèles similaires, il soit également compatible avec l’application Mi Home pour pouvoir le contrôler depuis notre mobile.

En lo que a características se refiere, este producto equipa un sistema de esterilización UV compuesto por hasta seis filtros de los cuales cinco de ellos podremos extraer y lavar a mano, por lo que no será necesario que los intercambiemos con otros nuevos para un correcto funcionamiento du même.

Grâce à ce système, le purificateur pourra filtrer 99,99% de tout type de virus ou de bactéries dans l’environnement, et pourra même se débarrasser jusqu’à 98,72% de tous les allergènes dans la pièce où nous l’avons placé. . Par conséquent, l’efficacité de ce produit est pratiquement complète avec presque tous les éléments nocifs pour le système immunitaire.

Enfin, il est également important de souligner deux points clés lors de l’évaluation de ce purificateur d’air. Le premier d’entre eux est la valeur CADR, qui atteint un brutal 700 mètres cubes par heure. Et, d’autre part, vous dire que le débit d’air qu’il est capable de gérer atteint 11 666 litres par minute, une quantité qui est à des années-lumière des purificateurs précédents présentés par la marque.

Prix ​​et disponibilité du nouveau purificateur d’air Xiaomi Mijia Full-Effect

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, ce nouveau purificateur d’air Xiaomi Mijia Full-Effect peut désormais être acheté en Chine au prix de 3 999 yuans, soit environ 540 euros à changer. Nous savons que ce n’est pas un prix abordable pour tous les budgets mais, sans aucun doute, c’est devenu le meilleur purificateur d’air jamais présenté par Xiaomi.

