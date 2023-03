Microsoft Edge et Bing s’associent à DALL·E pour offrir la création d’images à base de texte

Microsoft a franchi la prochaine étape de son plan visant à faire évoluer son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge avec les dernières innovations en matière d’intelligence artificielle. Après avoir intégré ChatGPT d’OpenAI le mois dernier, « Bing Image Creator » est arrivé sur iOS/Android et sur un ordinateur de bureau alimenté par une « version avancée » de DALL·E d’OpenAI pour créer une image avec juste des mots.

Microsoft a annoncé aujourd’hui le lancement de Bing Image Creator dans un article de blog. Dans un récapitulatif du mois dernier, la société déclare avoir vu plus de 100 millions de chats avec son intégration ChatGPT et est maintenant prête à faire passer « l’expérience de chat au niveau supérieur en rendant le nouveau Bing plus visuel ».

Nous sommes ravis d’annoncer que nous apportons Bing Image Creator, de nouvelles histoires visuelles alimentées par l’IA et des cartes de connaissances mises à jour dans le nouvel aperçu Bing et Edge. Propulsé par une version avancée du modèle DALL∙E de nos partenaires d’OpenAI, Bing Image Creator vous permet de créer une image simplement en utilisant vos propres mots pour décrire l’image que vous souhaitez voir. Vous pouvez désormais générer du contenu écrit et visuel en un seul endroit, depuis le chat.

Microsoft souligne également que les images sont « l’une des catégories les plus recherchées, juste derrière les recherches générales sur le Web ». Et maintenant, avec Bing Image Creator, la société vante « il n’y a presque aucune limite à ce que vous pouvez rechercher et créer ».

Comment tester Bing Image Creator

Microsoft indique que Bing Image Creator « intégré dans le chat Bing commencera à être déployé auprès des utilisateurs de Bing Preview sur ordinateur de bureau et mobile à partir d’aujourd’hui ». Si vous n’êtes pas encore sur l’aperçu Bing, vous pouvez vous inscrire maintenant pour vous inscrire sur la liste d’attente.

Pour ceux qui ne sont pas sur le nouvel aperçu Bing, vous pouvez prévisualiser Bing Image Creator sur bing.com/create. Microsoft dit qu’il n’est disponible qu’en anglais pour le moment, mais « ajoutera plus de support linguistique au fil du temps ».

Outre la nouvelle fonctionnalité disponible dans Bing, Microsoft affirme qu’elle est également présente dans le dernier navigateur Edge.

Sur Microsoft Edge, l’icône Image Creator se trouve dans la barre latérale pour les ordinateurs de bureau et mobiles à partir d’aujourd’hui. De plus, Microsoft « intégrera bientôt Image Creator dans Edge à partir du nouveau bouton Bing en mode chat dans la version d’aperçu d’Edge ».

