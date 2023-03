Bard, l’alternative de Google à ChatGPT, est maintenant disponible

Vous pouvez désormais utiliser Bard, le chatbot de Google basé sur son grand modèle de langage, LaMDA.

L’interface du chatbot basé sur l’IA Bard, avec lequel Google vise à concurrencer ChatGPT.

L’attente a été plus longue que nous l’aurions souhaité, mais Bard, le chatbot de Google basé sur son excellent modèle de langage, LaMDA, est maintenant disponible pour certains utilisateurs chanceux. Pour le moment, oui, l’alternative de Google à ChatGPT n’est disponible qu’en anglais.

L’annonce intervient juste une semaine après qu’OpenAI a annoncé GPT-4, la mise à jour de son modèle de langage derrière ChatGPT, avec de grandes améliorations en termes de créativité, de précision et de puissance de raisonnement. Google n’a pas voulu être en reste, et à partir d’aujourd’hui, il offre déjà un accès anticipé à Bard aux utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Bard commence son déploiement, d’abord dans les pays anglophones

Google lui-même précise que Bard est une expérimentation, et dans son annonce il explique comment, bien que ce chatbot puisse être utilisé pour augmenter la productivité, accélérer le développement d’idées ou nourrir la curiosité, il faut tenir compte du fait que cette IA peut commettre de graves erreurs, et toutes les informations fournies par le chatbot ne doivent pas être considérées comme valides.

N’oubliez pas que Bard est basé sur une version allégée et optimisée de LaMDA, son grand modèle de langage (LLM), et que ses capacités s’amélioreront au fil du temps à mesure que le modèle sera mis à jour. Ils en profitent également pour rappeler certains des risques de ce type de modèle et citer des exemples d’informations inexactes ou trompeuses que le chatbot a fournies lors de certaines requêtes :

Les LLM peuvent fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec confiance. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé de partager quelques suggestions de plantes d’intérieur faciles, Bard a présenté des idées de manière convaincante… mais s’est trompé sur certaines choses, comme le nom scientifique de la plante ZZ.

Pour cette raison, Google s’engage à continuer à construire Bard et le reste de ses services basés sur l’IA, en tenant toujours compte de ses principes appliqués à l’IA, dont le but principal est de garantir la sécurité et la qualité de ses modèles et produits.

Pour essayer Bard, vous devez vous inscrire via le site Web de Bard à l’aide d’un compte Google. À ce jour, il est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni en anglais, mais Google assure qu’il étendra bientôt sa disponibilité à d’autres régions et langues.

➡️ Google Bard

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :