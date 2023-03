Si vous êtes un athlète, vous allez adorer : Xiaomi vient de lancer une corde à sauter intelligente très bon marché qui vous aidera à rester en forme sans quitter la maison

Certes, si vous nous lisez régulièrement, vous en savez plus qu’assez que Xiaomi avec son catalogue de produits est une véritable folie. La marque n’arrête pas de lancer de nouveaux appareils visant à nous faciliter la vie, et vient de présenter aujourd’hui la nouvelle corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia via sa plateforme de financement participatif appelée Xiaomi Youpin.

Pour nous mettre dans le contexte, nous parlons d’une corde à sauter intelligente qui ne coûte que 95 yuans, soit environ 13 euros à changer, et qui a la particularité de pouvoir enregistrer notre activité physique sans fil et même de le faire sans avoir besoin d’une corde qui relie les poignées des extrémités.

C’est à quel point la nouvelle corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia est spectaculaire

Comme vous pouvez le voir, l’esthétique de cette nouvelle corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia est sans aucun doute l’un de ses points les plus positifs. Nous parlons d’un produit composé de deux poignées latérales qui intègrent un petit panneau LED à partir duquel nous pouvons visualiser toutes les données de nos entraînements et gérer leurs différents modes d’exercice.

Dans cette partie, nous pouvons placer une corde traditionnelle de trois mètres de long pour pouvoir faire du sport comme s’il s’agissait d’une corde à sauter à vie, mais ce n’est pas le seul moyen. Dans ce cas, nous aurons également la possibilité d’ajouter un accessoire composé d’une petite balle qui simule le poids de la corde elle-même afin de l’utiliser complètement sans fil.

Ceci est particulièrement intéressant pour tous les utilisateurs qui ne maîtrisent pas l’art de la corde à sauter, mais qui auront exactement le même résultat sur le plan physique qu’ils auraient avec une corde qui en relie les deux extrémités, une solution extrêmement utile et qui sûrement beaucoup de gens remercient.

Pour éviter d’éventuelles erreurs lors de l’enregistrement de l’activité physique, Xiaomi a décidé d’intégrer différents capteurs d’accéléromètre qui l’empêcheront de compter les faux sauts, des informations que nous pouvons stocker sur notre mobile grâce à sa connectivité Bluetooth 5.0.

Enfin, dites-vous que le produit peut être rechargé via la prise USB-C que l’on trouve aux deux extrémités, mais ne vous inquiétez pas, puisque la firme asiatique promet une autonomie de plus de 20 jours d’utilisation, nous n’aurons donc pas à recharger votre batterie comme d’habitude.

Prix ​​et disponibilité de la nouvelle corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, la nouvelle corde à sauter intelligente Xiaomi Mijia est en période de financement participatif via la plateforme Xiaomi Youpin. Son prix officiel est de 95 yuans, environ 13 euros à changer et, du moins pour l’instant, la société n’a pas confirmé qu’elle sera vendue en dehors des frontières de la Chine, bien que nous devions rester vigilants au cas où des informations à ce sujet émergeraient.

