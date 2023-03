La nouvelle fonctionnalité Google Play est parfaite pour ceux qui utilisent plusieurs appareils Android

Google Play a ajouté l’option de « synchroniser » les applications installées entre plusieurs appareils Android.

Le Google Play Store sur un smartphone Android

Il est de plus en plus courant d’utiliser plusieurs appareils Android au quotidien. Qu’il s’agisse d’un smartphone et d’une tablette, d’un smartphone et d’une montre WearOS, ou de plusieurs smartphones différents. Google semble en être conscient et a décidé d’introduire une nouvelle fonctionnalité dans le Google Play Store qui promet de faciliter la vie de toutes les personnes qui utilisent fréquemment plusieurs appareils Android.

UN utilisateur Twitter a découvert une nouvelle option dans la section « Mes applications » du Play Store, qui vous permet de synchroniser les applications installées sur un appareil avec le reste des appareils Android associés.

Vous pouvez synchroniser vos applications entre différents appareils

Comme le montrent les captures d’écran partagées, la nouvelle fonctionnalité de synchronisation des applications permet à toutes les applications installées sur un appareil d’être automatiquement installées sur l’appareil synchronisé. S’il y a plusieurs appareils Android associés au même compte Google, l’utilisateur aura la possibilité de tous les marquer ou seulement certains d’entre eux pour les ajouter à la chaîne de synchronisation.

Whoa, couplé à cette version d’installation d’applications sur d’autres téléphones, vous pouvez également synchroniser toutes les applications sur d’autres téléphones maintenant. C’est énorme, surtout lorsque vous configurez un nouveau téléphone et que vous ne migrez pas les applications. Acclamations @AssembleDebug et Moshé E. pic.twitter.com/HTXDkaW3P7 – Artem Russakovskii (@ArtemR) 21 mars 2023

Il s’agit d’une fonctionnalité particulièrement intéressante à la fois pour ceux qui utilisent plusieurs appareils Android en même temps, et pour ceux qui changent fréquemment de smartphone et qui, au lieu de migrer toutes leurs données, souhaitent uniquement transférer les applications.

Il convient également de mentionner que Google a également récemment introduit la possibilité de voir lesquels de nos appareils sont compatibles avec une application lors de son téléchargement, afin de permettre son installation à distance sur d’autres Android associés au compte.

Pour le moment, l’option de synchronisation des applications entre les appareils Android via le Google Play Store n’est disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs. Google peut effectuer des tests avant de mettre cette fonctionnalité à la disposition de tous les utilisateurs d’Android dans le monde.



