OpenAI révèle les 11 emplois qu’il pense que des IA comme ChatGPT-4 vont détruire

La révolution qu’OpenAI a créée avec ChatGPT-4 met en danger plusieurs métiers. Découvrez ceux qui, selon leurs fondateurs, vont disparaître.

OpenAI est la société derrière ChatGPT-4

L’augmentation des performances apportée par la transition de GPT-3 à GPT-4 a été incroyablement remarquable. A tel point qu’il est difficile de penser que nous ne sommes pas face à une véritable révolution. Les intelligences artificielles sont là pour rester et ChatGPT-4 en est l’avant-garde. Pour cette raison, OpenAI, le créateur de cette IA, a rédigé un article scientifique dans lequel ils évaluent quelles professions sont les plus susceptibles de périr à cause de l’IA.

Considérer quelles professions vont disparaître à cause de l’IA n’est pas quelque chose de nouveau. Depuis que le premier a émergé, cette voie a été explorée. Cependant, c’est maintenant le créateur de l’IA la plus puissante du moment qui a expliqué lesquelles vont disparaître.

Les métiers qui vont disparaître à cause de l’IA

Selon l’article scientifique publié dans Arxiv.org, il y a des professions dont les jours sont comptés. Bien que cela puisse sembler ironique, ceux qui sont le plus en danger sont ceux qui nécessitent une grande formation académique. Il semble que l’avenir va s’amorcer notamment auprès de ceux qui ont fait des études supérieures dans des écoles d’ingénieurs, d’architecture ou des diplômes de sciences pures. En tout cas, ce sont les emplois qui sont à risque selon OpenAI :

Mathématiciens.

Comptables et commissaires aux comptes.

Journalistes.

Assistantes administratives.

Traducteurs et interprètes.

Chercheurs en statistique.

Écrivains et auteurs.

Missions de relations publiques.

Scientifiques animaliers.

Concepteurs Web.

Ingénieurs blockchain entre autres.

Soyez prudent car l’étude elle-même souligne quelque chose de très important ! Ces métiers ne sont pas appelés à disparaître. Ce qui se passe, c’est que ce sont eux dans lesquels ce type d’intelligence artificielle interférera le plus. Cela n’indique pas qu’ils seront complètement détruits, en fait, selon OpenAI, ils peuvent parfaitement coexister. Cependant, comme l’ont souligné certains utilisateurs de Twitter, le fait qu’une IA interfère à 100 % avec votre travail vous rend remplaçable. Peut-être que dans des postes qui étaient auparavant occupés par dix personnes, il n’en faudra plus qu’une ou deux.

En général, pratiquement tous les emplois liés aux sciences exactes sont à risque. En effet, le potentiel de l’IA réside précisément dans ce type de travail. En fait, ChatGPT-4 a été en mesure de balayer les examens scientifiques sans aucune préparation préalable. De cette façon, il est démontré quels secteurs devraient avoir peur de ces IA.

Étonnamment, les emplois humanistes sont sauvés. Celles dont l’importance n’est pas tant dans les données empiriques que dans la perspective et la manière de voir les choses. Quelque chose de très intéressant, car il y a toujours eu une lutte acharnée pour faire respecter ce type de métiers contre ceux qui rapportent des résultats plus « immédiats ». Les emplois qui nécessitent une réflexion critique sont généralement à l’abri de ce type d’IA.

Ce sont les emplois qui ne disparaissent pas à cause de l’IA

Les emplois qui ne nécessitent pas de qualifications plus élevées ne sont pas menacés par l’IA conversationnelle. Dans tous les cas, ce sont les suivantes :

Opérateurs de machines agricoles.

Athlètes et sportifs.

Mécaniciens d’autobus et de camions.

Cuisiniers.

Ouvriers du bâtiment.

Opérateurs de machines.

Les serveurs.

Aides de cuisine.

tailleurs de pierre.

Dockers.

De cette façon, on peut voir que le secteur de la construction, les serveurs, les vendeurs et les cuisiniers ne sont pas réellement menacés par ce type d’IA. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que l’étude OpenAI se concentre sur les intelligences artificielles conversationnelles.

