MIUI+ : en quoi il diffère de MIUI, téléphones compatibles et fonctionnalités

MIUI Plus est déjà disponible dans la version globale de la ROM. C’est tout ce qu’il propose.

MIUI Plus promet une meilleure interconnexion entre les différents appareils de l’écosystème Xiaomi

Après avoir annoncé son arrivée en Chine en 2020 avec MIUI 12.5, Xiaomi a officialisé l’arrivée de MIUI+ sur le marché mondial. Il ne s’agit pas d’une version « améliorée » de la couche de personnalisation de Xiaomi. Ni d’un ajout de paiement ou quoi que ce soit de similaire. Il s’agit en fait d’un nouvel outil visant à améliorer l’un des points faibles que le logiciel de Xiaomi traîne depuis quelques années : l’interconnexion entre les appareils de son écosystème.

Maintenant que MIUI + est disponible pour les utilisateurs de MIUI Global, passons en revue ses fonctionnalités, les appareils pris en charge et tout ce que vous pouvez faire avec MIUI + qui n’était pas possible auparavant.

Qu’est-ce que MIUI+ ?

MIUI+ a été présenté par Xiaomi comme un service visant à améliorer l’interconnexion entre les différents appareils de son écosystème. La société elle-même explique que « MIUI+ prend en charge l’interconnexion entre les téléphones portables et les tablettes, les téléphones portables et les ordinateurs, et réalise le flux continu d’applications et de données ».

MIUI+ comprend quelques fonctions intéressantes, mais l’une des plus intéressantes consiste en la possibilité de visualiser le contenu de l’écran de notre smartphone Xiaomi sur l’écran du PC et de le contrôler avec un clavier et une souris. Il est même possible d’étendre l’écran mobile pour effectuer plusieurs tâches en même temps.

4 choses que vous pouvez faire avec votre Xiaomi et MIUI+

Au fil du temps, Xiaomi a mis à jour MIUI+ pour introduire de plus en plus de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Au moment de son arrivée sur le marché mondial, c’est tout ce qu’on peut faire avec MIUI+ :

Contrôlez le mobile depuis un PC ou ChromeOS

Copiez et collez le contenu du mobile vers le PC ou la tablette, et vice versa

Répondre aux notifications mobiles sur PC ou tablette

Accéder aux fichiers du mobile ou de la tablette depuis un PC

Téléphones portables compatibles avec MIUI+

Actuellement, tous les modèles de smartphones et de tablettes Xiaomi ne sont pas compatibles avec MIUI+ dans sa version globale. La société pékinoise a commencé à inclure un petit nombre d’appareils dans la liste compatible. Ils sont les suivants:

D’ici peu, la liste devrait s’allonger avec l’ajout de nouveaux modèles compatibles. Tous, oui, doivent avoir une version du logiciel Xiaomi égale ou supérieure à MIUI 12.5.

Si vous possédez l’un des appareils compatibles, il suffira de télécharger l’application MIUI+ disponible via la boutique Xiaomi GetApps. Pour le moment, l’application est en phase bêta.

Télécharger MIUI+

Avec l’application déjà téléchargée et installée sur le mobile ou la tablette, la prochaine étape consistera à télécharger le client MIUI+ officiel sur l’ordinateur auquel vous souhaitez connecter l’appareil. Enfin, il suffira de scanner le code QR qui apparaîtra sur l’écran de l’ordinateur à l’aide de la caméra mobile via l’application MIUI+.

