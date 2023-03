Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 : découvert de nouveaux détails sur les futurs pliables de la marque

Une fuite récente du célèbre « fuite » Ice Universe révèle certaines spécifications des nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont les derniers pliables de la firme coréenne

Une fois que Samsung a déjà lancé sa nouvelle génération de produits phares pour ce 2023, le Galaxy S23, et il n’est pas clair que nous puissions voir un Galaxy S23 FE cette année, les premières rumeurs du nouveau lot de terminaux pliants de la société coréenne, le Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Si il y a quelques semaines nous vous dévoilions les options de stockage des nouveaux pliables Samsung, voilà qu’une nouvelle fuite vient de dévoiler de nouveaux détails sur les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

C’est tout ce que nous savons sur la cinquième génération de pliage Samsung

Il y a quelques jours, le populaire leaker Ice Universe a publié un tweet, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il révèle certaines des caractéristiques des futurs Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.

Divulguer certaines spécifications Fold5/Flip5. Je les ai déjà mentionnés, mais maintenant je les rassemble. 1. Fold5 et Flip5 adoptent des charnières de gouttelettes d’eau et prennent en charge le niveau d’étanchéité IPX8. 2. La taille de Fold5 ne diffère que de 0,2 mm de celle de Fold4, ce qui peut être presque… https://t.co/yEiPfgYQF1 — Univers de glace (@UniverseIce) 19 mars 2023

Dans ledit tweet, le « leaker » bien connu affirme, tout d’abord, que le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 auront des charnières en forme de goutte d’eau, avec une résistance à l’eau IPX8 et une nouvelle technologie pour leur toucher écrans. .

Aussi, selon cette fuite, le Galaxy Z Fold5 aura des dimensions très similaires à son prédécesseur, puisqu’il n’y aura qu’une variation de 0,2 millimètres, mais il réduira son épaisseur, une fois plié, à 13 millimètres. De plus, le nouveau type de livre pliant sera également plus léger que son prédécesseur, puisqu’il ne pèsera que 254 grammes contre les 263 grammes du Galaxy Z Fold4 et continuera d’avoir un écran externe de 6,2 pouces.

Concernant le Galaxy Z Flip5, ce « leaker » révèle que l’écran extérieur de ce terminal aura une forme carrée et sera plus grand que celui de son prédécesseur, puisqu’il aura une taille de 3,4 pouces et que le cadre intérieur de ce terminal pliable le clapet sera plus étroit.



