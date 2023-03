Les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 sont également mis à jour avec le correctif de sécurité de mars

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur Samsung Galaxy Z Fold3 et Samsung Galaxy Z Flip3 aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine et dans certains pays européens.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 en or

Un mois de plus, petit à petit, sans hâte, mais sans pause, Samsung continue de mettre à jour les meilleurs terminaux de son catalogue, tant ceux de la famille Galaxy S que ceux de la série Galaxy Z, avec le dernier correctif de sécurité Android, le celui correspondant au mois de mars 2023.

Ainsi, après avoir lancé cette mise à jour sur les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, voilà que le géant coréen a déjà commencé à sortir la mise à jour Android de mars 2023 sur sa troisième génération de pliables, les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

La mise à jour de sécurité de mars arrive sur le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3

Comme nous l’a confirmé SamMobile, la société coréenne a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de mars 2023 sur les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine et dans certaines régions européennes.

Ainsi, les versions verrouillées des opérateurs américains Metro PCS et T-Mobile du Samsung Galaxy Z Fold3 reçoivent cette mise à jour avec la version du firmware F926USQS3FWC1 et les versions déverrouillées de tous les opérateurs avec le numéro de build F926U1UES2FWB3. De même, cette nouvelle version du logiciel arrive également sur les modèles d’Asie, d’Amérique latine et de certains pays européens avec la version de firmware F926BXXS3EWB5.

En ce qui concerne le Samsung Galaxy Z Flip3, cette mise à jour est publiée sur les modèles déverrouillés des opérateurs américains Metro PCS et T-Mobile avec le numéro de build F711USQS4FWC1, les versions déverrouillées avec la version du firmware F711U1UES3FWB3 et sur les appareils d’Asie, d’Amérique latine et de certaines régions d’Europe avec le firmware F711BXXS4EWB5. .

Cette nouvelle mise à jour de sécurité destinée aux Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige un total de 50 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances des terminaux.

Si vous possédez l’un de ces pliables Samsung Galaxy et que vous souhaitez appliquer cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans les paramètres de votre smartphone et de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :