Attention au mini-PC que vend Xiaomi : il pèse moins qu’un mobile et occupe le même espace qu’un Rubik’s cube

Il s’appelle Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen et il est déjà disponible sur YouPin, la plateforme de financement participatif de Xiaomi en Chine, où il en coûte environ 134 euros plus ou moins pour changer.

Il s’agit du Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen de Xiaomi, le mini PC en forme de Rubik’s cube.

Des produits plus intéressants pour gonfler l’énorme et prolifique catalogue de Xiaomi, qui a lancé il y a quelques jours sa réponse au Kindle d’Amazon à l’international afin de continuer à couvrir les besoins avec un portefeuille de produits électroniques auquel pratiquement aucune ligne de marché n’échappe ni les mini-PC qui viennent avec leurs ordinateurs portables.

Alors, on vous présente maintenant le Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen de nos confrères de GizmoChina, qui n’est pas vraiment un jouet similaire au Rubik’s Cube mais plutôt un ordinateur complet en forme de minuscule cube carré, qui ne manque pas assez de puissance pour une infinité d’applications utiles.

Évidemment, son nom le révèle, et c’est que le boîtier et son design s’inspirent d’un Rubik’s cube, mettant tous les composants dans un carré en plastique de seulement 62 x 62 x 44 millimètres et 145 grammes de poids, qui au final sont certaines dimensions similaires à celles de tout jouet de ce type.

C’est tout ce que nous offre le Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen

Le nouveau mini-PC d’origine Xiaomi est plus puissant que prévu, puisqu’il dispose d’un cœur électronique Intel Celeron J4125 avec un processeur quadricœur jusqu’à 2,7 GHz, fabriqué avec une lithographie de 14 nanomètres et intègre également une carte graphique UHD Intel 600.

De plus, le nouveau Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen monte des mémoires RAM DDR4 et un disque SSD M.2 avec des capacités variables en fonction de la configuration choisie, pouvant ainsi profiter de vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500 Mo/s qui donnez-lui la possibilité de démarrer en seulement 10 secondes.

Côté connectique, on retrouvera un port HDMI, deux autres ports USB 3.0, un slot d'extension mémoire microSD et la prise casque standard 3,5 mm, ainsi qu'un port Gigabit Ethernet et divers protocoles sans fil.

Côté connectique, on retrouvera un port HDMI, deux autres ports USB 3.0, un slot d’extension mémoire microSD et la prise casque standard 3,5 mm, ainsi qu’un port Gigabit Ethernet et divers protocoles sans fil.

Évidemment, nous aurons des capacités Wi-Fi et bi-bande 2.4G/5G, ainsi que Bluetooth LE, ce qui nous permettra de connecter pratiquement n’importe quel type de périphérique sans fil, y compris des claviers, des souris ou des haut-parleurs, parmi de nombreux autres éléments de base.

Côté énergie, l’alimentation est assurée par une norme nouvellement facturée comme l’USB type-C, vous n’aurez donc aucun mal à trouver un câble de charge compatible.

Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube 2e génération, disponibilité et prix

Vous pouvez voir qu’il s’agit bien d’un ordinateur petit mais puissant, utile pour certains types d’utilisateurs et de nombreuses applications dans la maison intelligente, surtout qu’il sera disponible en deux versions de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire.

Les deux modèles du Ningmei Rubik’s Cube 2nd-Gen peuvent déjà être achetés en Chine depuis la plateforme de financement participatif YouPin, à des prix allant de 989 yuans (environ 134 euros) pour le mini-PC de base à 1 199 yuans (163 euros plus ou moins). ) si nous voulons celui qui a la capacité la plus élevée.

L’acceptons-nous comme une alternative déjà assemblée au Raspberry Pi ?

