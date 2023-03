Roundup: Voici tout ce sur quoi Apple a travaillé pour sa gamme de produits pour la maison intelligente

Apple est entré dans le segment des accessoires pour la maison intelligente en 2014 avec iOS 8, qui a introduit l’API HomeKit pour intégrer ces produits à Siri. Mais ce n’est qu’en 2017 qu’Apple a annoncé HomePod, son premier haut-parleur intelligent et son premier appareil domestique intelligent.

La société dispose désormais de deux modèles différents de HomePod, mais selon les rumeurs, Apple souhaite étendre davantage cette gamme dans un proche avenir. Voici tout ce que nous savons sur ce sur quoi Apple travaille pour sa gamme de produits pour la maison intelligente.

La gamme HomePod actuelle

Même si Apple vend des accessoires compatibles HomeKit dans ses stores, HomePod est actuellement la seule série de produits pour la maison intelligente fabriqués par la société. Tout a commencé avec le HomePod original en 2017, qui était une option de haut-parleur intelligent pour les utilisateurs qui souhaitaient une intégration plus approfondie avec l’écosystème d’Apple. Après tout, HomePod est entièrement basé sur Siri, AirPlay et HomeKit.

Comme la plupart d’entre vous le savent, le HomePod d’origine a ensuite été abandonné, car Apple n’était pas satisfait des chiffres de vente. Il a été remplacé par le HomePod mini, qui a les mêmes caractéristiques mais dans un design (form factor) plus petit et moins cher, ce qui a rendu le produit plus attrayant pour les clients.

Plus tôt cette année, Apple a annoncé le HomePod de deuxième génération, qui ressemble exactement au modèle d’origine, mais avec quelques améliorations mineures. Les clients ont désormais deux options pour les haut-parleurs intelligents d’Apple. Pourtant, HomePod et HomePod mini ne sont pas très différents, sauf pour la qualité sonore.

Apple veut augmenter sa part de produits pour la maison intelligente pour concurrencer Amazon et Google. En 2020, Apple ne détenait que 5 % de la part de marché des haut-parleurs intelligents. Depuis le lancement du HomePod mini, ce nombre est passé à 12 %. La société est encore loin de la part de marché de près de 30 % d’Amazon avec les appareils Echo, mais les chiffres montrent qu’avoir plus d’options de produits disponibles attire plus de clients.

Mais les plans d’Apple incluent d’autres catégories de produits pour la maison qui vont au-delà des simples haut-parleurs intelligents.

Accessoire d’accueil pour iPad

Tablette Google Pixel avec station d’accueil

L’une de ces options serait un accessoire d’accueil avec un haut-parleur intégré pour l’iPad. Bloomberg a rapporté l’année dernière qu’Apple avait exploré l’idée de combiner l’iPad avec un haut-parleur externe, permettant aux utilisateurs de connecter leur iPad à l’accessoire pour obtenir une meilleure expérience de hub domestique.

L’appareil fonctionnerait de la même manière que la station d’accueil pour haut-parleurs de charge de Google pour la tablette Pixel. Étant donné que ce produit serait un accessoire pour l’iPad et non un appareil autonome, Apple pourrait le vendre à un prix inférieur pour le rendre attractif. Dans le même temps, cela pourrait finir par stimuler les ventes d’accessoires iPad et HomeKit.

Une nouvelle station d’accueil pour l’iPad a été annoncée pour la première fois plus tard cette année, mais il n’est pas clair si Apple le publiera réellement.

HomePod avec écran intégré

Une autre rumeur qui gagne du terrain récemment est qu’Apple travaille sur un nouveau modèle de HomePod. Contrairement aux HomePod et HomePod mini actuels, cette nouvelle version aurait un écran intégré entièrement fonctionnel. Le développement de ce produit a déjà été corroboré par de multiples sources, dont Bloomberg.

Plus récemment, l’analyste Ming-Chi Actu a rapporté que l’appareil aura un panneau de 7 pouces. L’idée serait similaire à l’Amazon Echo Show, qui est essentiellement une tablette attachée à un haut-parleur avec une interface personnalisée pour des interactions rapides.

Un produit comme celui-ci pourrait rendre HomePod plus attrayant pour les personnes qui n’aiment pas Siri, car les utilisateurs pourraient interagir avec lui directement depuis l’écran. Cela fonctionnerait également très bien comme hub d’accessoires HomeKit. Actu et Mark Gurman de Bloomberg ont indiqué que ce nouveau HomePod devrait être annoncé dans le courant de 2024.

Le concept montre à quoi pourrait ressembler un HomePod avec un écran intégré

Dans un rapport connexe, Apple travaillerait également sur un produit similaire, mais avec un écran encore plus grand et une caméra intégrée pour FaceTime. Mais cette version semble être encore plus expérimentale et loin d’être une version réelle.

Apple TV + HomePod combinés

D’accord, HomePod n’est pas exactement le seul produit pour la maison qu’Apple possède actuellement. Apple TV est sur le marché depuis 2007, et maintenant l’appareil fonctionne non seulement comme un décodeur mais aussi comme un hub HomeKit. Cependant, contrairement au HomePod, Apple TV n’est pas toujours allumé et prêt pour des interactions rapides.

Pour changer cela, Apple travaillerait sur un nouvel appareil combinant les fonctionnalités d’Apple TV et de HomePod. Cela fonctionnerait de la même manière que la Roku Streambar, qui est essentiellement une barre de son qui a également des applications disponibles lorsqu’elle est connectée à un téléviseur.

Cela permettrait aux utilisateurs d’interagir avec l’Apple TV via Siri à tout moment, tout comme avec le HomePod. Dans le même temps, le produit lui-même fonctionnerait comme un haut-parleur, de sorte que les utilisateurs n’auraient pas besoin d’y coupler des HomePods. Bien sûr, un produit comme celui-ci n’est probablement pas bon marché, car l’achat d’une Apple TV et d’une paire de mini haut-parleurs HomePod aujourd’hui peut vous coûter plus de 300 $.

Il n’y a pas de détails sur le moment où Apple prévoit d’introduire un tel produit.

Conclusion

Avec HomeKit et maintenant la norme Matter (qui est également prise en charge par Apple), l’entreprise ne bénéficiera que d’avoir plus de produits pour la maison. Bien que se battre avec Amazon et Google ne sera certainement pas une tâche facile, l’expansion de la famille HomePod devrait aider Apple à gagner plus de parts de marché sur ce segment.

Quel nouveau produit de maison intelligente voulez-vous voir d'Apple ?

