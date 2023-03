Pourquoi utiliser le mode avion de votre mobile, même si vous ne partez pas en avion

Nous vous expliquons tous les avantages d’activer le mode avion sur votre mobile, dont certains que vous ne connaissiez probablement pas.

Notre mobile Android possède un grand nombre de fonctions dont certaines dont nous ne profitons pas pleinement. L’une de ces fonctionnalités est le mode avion, un outil qui te permet de désactiver toutes les connexions réseau sur ton téléphone lorsque tu voyages en avion, mais il peut aussi être très utile lorsque tu n’es pas dans un avion.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer pourquoi vous devez utiliser le mode avion de votre mobile, même si vous ne partez pas en avion.

Ce sont tous les avantages d’utiliser le mode avion sur votre mobile lorsque vous ne voyagez pas

Le mode avion est une fonction de votre smartphone que vous n’utilisez que lorsque vous voyagez en avion, mais vous ne connaissez probablement pas tous les avantages d’utiliser cette fonctionnalité lorsque vous êtes sur la terre ferme.

Les cinq principaux avantages d’utiliser le mode avion sur votre mobile lorsque vous ne voyagez pas sont les suivants :

économiser la batterie

Résoudre les problèmes de données mobiles

Jouez à des jeux sans publicité

Rechargez votre mobile plus rapidement

Accéder à WhatsApp de manière anonyme

économiser la batterie

L’un des principaux avantages d’activer le mode avion lorsque vous ne voyagez pas est que vous pourrez économiser la batterie de votre mobile lorsque vous ne l’utiliserez pas, car en désactivant toutes les connexions mobiles, la consommation d’énergie sera beaucoup inférieur. C’est quelque chose de vraiment pratique lorsque vous avez une batterie faible, car vous pouvez déconnecter toutes les antennes mobiles et les réactiver temporairement pour vérifier si vous avez des appels ou des messages importants auxquels vous devez répondre.

Résoudre les problèmes de données mobiles

À certaines occasions, les données mobiles peuvent cesser de fonctionner, ce qui est vraiment ennuyeux, mais que nous pourrons résoudre avec une série de solutions simples, parmi lesquelles activer le mode avion.

Ainsi, si votre mobile rencontre un problème de couverture qui vous empêche d’accéder à internet si vous n’êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi et que vous activez et désactivez le mode avion, toutes les connexions seront redémarrées et les données mobiles fonctionneront à nouveau correctement, à moins dans la plupart des cas.

Jouez à des jeux sans publicité

Un autre avantage d’activer le mode avion lorsque vous n’êtes pas dans un avion est qu’il vous permettra de jouer à certains jeux sans publicité, car beaucoup d’entre eux n’utilisent que la connexion réseau pour activer la publicité et si vous désactivez l’accès au réseau en activant le mode avion, vous pourrez jouer à ces titres beaucoup plus confortablement, car vous ne verrez aucun type de publicité.

Rechargez votre mobile plus rapidement

Activer le mode avion sur votre mobile lorsque vous n’êtes pas en vol vous permettra également de réduire les temps de charge, puisque déconnecter les éléments qui consomment de l’énergie terminera la charge plus tôt. Ceci est très utile lorsque vous êtes loin de chez vous et que votre batterie est faible, car en chargeant le terminal avec le mode avion activé, vous pouvez réduire de près de moitié les temps de charge, même si votre smartphone ne dispose pas d’une charge rapide.

Accéder à WhatsApp de manière anonyme

Enfin, le dernier avantage d’utiliser le mode avion lorsque vous n’êtes pas dans un avion est que vous pourrez accéder à WhatsApp de manière anonyme. Cela indique que vous pourrez lire les messages que vous avez en attente dans l’application de messagerie sans que personne ne sache que vous l’avez fait, car ces informations ne seront pas envoyées au serveur tant que vous n’aurez pas désactivé le mode avion.

