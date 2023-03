La dernière menace pour votre mobile s’appelle Hook : supprimez ces 34 applications infectées maintenant

Un nouveau malware appelé Hook est arrivé pour faire de véritables ravages sur votre téléphone. Nous vous disons quelles applications en sont infectées et comment cela fonctionne ici.

Représentation des malwares sur Android

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de malware dans Netcost-security.fr. Ce ne sera pas non plus le dernier. Malheureusement, ce front, celui de la cybercriminalité, ne s’arrête jamais. Des nouvelles à ce sujet sont apparues ici assez régulièrement, y compris une dans laquelle nous avons parlé de 203 applications infectées et précédemment, nous avons également parlé des logiciels malveillants Android les plus dangereux.

Maintenant, selon les informations publiées dans Gizchina, nous sommes au courant d’une nouvelle menace appelée Hook. Il s’agit d’un nouveau malware créé par les mêmes pirates responsables de BlackRock et ERMAC, avec lesquels ils veulent ouvrir de nouvelles façons d’accéder à distance aux appareils et aux fichiers qu’ils contiennent.

Ce sont les applications infectées par Hook

Si vous avez l’une des 34 applications suivantes, nous vous invitons à les désinstaller immédiatement :

Créateur de conception de logo

Clavier Emoji drôle

Dessin de griffonnage d’animaux

Papier Peinture – Autolycos

Scanner QR de dextérité

Moniteur de fréquence cardiaque

Peinture et coloriage amusants

Belles chansons de Noël

Boîte de jeu épique et hub

Visage magique IA

Autocollant d’amour

Miroir d’écran HD

Téléphone à la télévision

Traducteur Vocal Photo

Changeur de voix d’effet

Scanner PDF rapide

Changement de voix facile

Traducteur de langue rapide

Échange de visage parfait

Éditeur de photos d’effets

Éditeur et sticker Super Emoji

Changeur de voix bleu

Miroir d’écran cool

Nettoyeur de téléphone Lite

Horloge digitale

fond d’écran en direct

Appareil photo et éditeur de photos de raisin

Enregistreur de glycémie

Clever Clean – Économiseur de pâte

Album Live Wallpaper & Thème

Mise en miroir d’écran de raccourci

Message mental

Écran de diffusion avancé

Coloriage Peinture

Comment fonctionne Hook

Il convient de rappeler que BlackRock a volé de l’argent et des informations d’identification des applications bancaires, tandis qu’ERMAC a fait de même avec les portefeuilles de crypto-monnaie. Hook offre les mêmes possibilités que ses prédécesseurs, dont il se sert comme base. Les cybercriminels proposent de le louer à quiconque souhaite en tirer profit pour 5 000 $ par mois.

Sa principale fonction, selon les médias, est de prendre le contrôle des appareils infectés. De plus, cela permet d’y accéder à distance et d’exécuter une chaîne complète de fraude sans avoir besoin de recourir à des canaux supplémentaires.

Le logiciel malveillant se fait passer pour un gestionnaire de fichiers et fonctionne un peu comme tel selon la source. Une fois qu’un appareil est infecté, les pirates peuvent télécharger des fichiers spécifiques de leur choix et obtenir une liste de tout ce qui se trouve sur l’appareil. Il peut également prendre le contrôle de WhatsApp, entraînant l’enregistrement de toutes les discussions et permettant aux cybercriminels d’envoyer des messages se faisant passer pour le propriétaire du téléphone.

Ce malware fait sentir ses effets dans le monde entier. Aux États-Unis, en Australie, en Pologne, au Canada, en Turquie, au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Portugal et aussi en France, Hook est à la recherche d’identifiants bancaires.

