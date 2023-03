Habituez-vous : de plus en plus de téléphones portables bon marché seront livrés sans chargeur

Samsung pourrait être sur le point de présenter le premier téléphone bas de gamme sans chargeur inclus dans son emballage, d’autres fabricants prenant des notes pour emboîter le pas si la décision est prise.

Conception du Samsung Galaxy A14.

Les décisions controversées des fabricants de réduire les coûts ne sont plus nouvelles. Ce fut d’abord Apple qui, à partir de l’iPhone 12, a décidé de ne pas inclure de casques ou d’écouteurs dans la boîte. Puis Samsung en a ri… et peu de temps après, ils ont copié la tactique. Ils n’étaient pas les seuls. La vérité est qu’il semble que les fabricants d’Android aient la (mauvaise) habitude de copier les décisions d’Apple lorsqu’il s’agit de diriger leur propre marché.

Comme nous l’avons appris aujourd’hui grâce à SAMMobile, il semble que cette façon de réduire les coûts en retirant des composants des boîtiers va aussi toucher le bas de gamme. C’est du moins ce que l’on peut déduire des dernières rumeurs concernant le Samsung Galaxy A14, le prochain téléphone d’entrée de gamme des Coréens.

Le premier entrée de gamme sans chargeur ?

Selon le point de vente, le Samsung Galaxy A14 (la version non 5G) viendra sans chargeur dans la boîte. Si la rumeur est vraie, ce terminal deviendrait le premier d’entrée de gamme dépourvu de l’un des composants essentiels de son packaging. Les informations traitées indiquent qu’il sera éventuellement fourni avec un câble USB C mâle vers USB C mâle, mais il n’y a aucun moyen de savoir si cela est vrai. Il faut prendre en compte que la plupart des constructeurs chinois continuent d’inclure le chargeur avec leurs bornes d’entrée et moyenne portée…

… mais tout indique que d’autres constructeurs suivront. En novembre dernier, la décision d’OPPO et OnePlus de retirer les chargeurs des boîtiers de leurs téléphones dans les points de vente du sous-continent asiatique a été publiée dans India Today. Avant cette décision, en août dernier, on avait appris que Xiaomi éliminerait également le chargeur de sa série Redmi. Si l’expérience de Samsung fonctionne, la liste s’allongera certainement encore.

Il est vrai que la plupart des acteurs de l’industrie ont cité des raisons de durabilité pour justifier leur décision, mais d’un autre côté, il est impossible de ne pas observer à quel point il est ironique qu’ils continuent à vendre des chargeurs avec un emballage supplémentaire. N’est-ce pas aussi insoutenable ?

En ce qui concerne le téléphone, selon les médias, le Samsung Galaxy A14 sera livré avec un écran de 6,6 pouces et une résolution FHD+. Il intègre également trois caméras arrière, avec un capteur principal de 50 MP (pas de données sur les deux autres pour l’instant) et un capteur avant de 13 MP. Il montera le processeur Exynos 850 et se déclinera en variantes de 4 et 6 Go de RAM et 64 et 128 Go de mémoire interne (extensible via une carte microSD). L’appareil offrira également une prise en charge double SIM, GPS, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC et un port USB C.

