Google Maps commence à recevoir l’une de ses fonctions les plus attendues

Un utilisateur a partagé les premières captures d’écran de la « vue immersive » de cette application sur le subreddit de Google Maps, qui permettent de voir des villes comme Londres ou Berlin.

L’application Google Maps sur un mobile Android

L’une des applications Google devenues incontournables pour un grand nombre d’utilisateurs de mobiles Android est Google Maps et pour cette raison, la société Mountain View ne cesse d’améliorer son application de cartes avec de nouvelles fonctions telles qu’une série d’améliorations de l’emplacement partagé ou de la possibilité d’ouvrir Google Maps sur votre mobile tout en utilisant Android Auto en voiture.

Mais, sans aucun doute, l’une des fonctions les plus attendues est la soi-disant « vue immersive », une fonctionnalité qui a été annoncée dans le passé Google I/O 2022 et qui maintenant, comme le confirme 9to5Google, commence à atteindre le premier utilisateurs.

La « vue immersive » de Google Maps est déjà une réalité

L’utilisateur Reddit Vegetable_Book_8493 a partagé sur le subreddit Google Maps quelques captures d’écran de son mobile Android où vous pouvez voir la « vue immersive » de l’application Google Maps en fonctionnement.

Dans ces images, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez voir des villes comme Londres ou Berlin d’une manière différente, puisque le « mode immersif » de Google Maps fusionne les vues des endroits les plus pittoresques de la ville et ses points de référence avec des suggestions de lieux à connaître ou à visiter et avec des vues de l’intérieur de certains bâtiments, comme des restaurants.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, lorsque la « vue immersive » de Google Maps est active, un curseur s’affiche en bas de l’application qui vous permet d’ajuster l’heure et de voir à quoi ressemble une zone au fil du jour et au fur et à mesure de la journée. changements de temps.

Un fait intéressant fourni par l’utilisateur Vegetable_Book_8493 est qu’après avoir utilisé la « vue immersive » de Google Maps pendant 30 minutes, il avait consommé un total de 2 Go de son débit de données, ce qui montre qu’il est déconseillé d’utiliser cette fonction si vous avez peu de Go disponibles ou vous n’avez pas de données illimitées.

