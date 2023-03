Android 14 affichera une alerte spéciale pour vous avertir que vous êtes sur le point de manquer de batterie

Android 14 proposera un nouveau type d’alerte sous la forme d’une notification lorsque le niveau de batterie du terminal est dangereusement bas.

Android 14.

Maintenant qu’Android Developer Preview 2 est sorti il ​​y a quelques jours (et qu’il peut maintenant être téléchargé), il y a déjà eu ceux qui ont pris sur eux de plonger profondément dedans pour découvrir ce à quoi on peut s’attendre et ce qui ne le sera pas. être la prochaine version du système d’exploitation.

En plus du fait que nous savons déjà de quel dessert cette version porte le nom, d’après ce qui a été recueilli dans Android Police, nous avons appris qu’Android 14 offrira une notification de batterie très faible lorsque le terminal n’a plus que 2% de puissance restante.

Une autre alerte qui complète ce qui a été vu avec Android 13

Avec Android 13, l’utilisateur recevait déjà une notification lorsque les niveaux d’énergie atteignaient respectivement 20 et 10 %. Pour ceux qui aiment attendre la dernière minute avant de recharger leur téléphone, une alerte à 2% laisse certainement le temps d’envoyer les derniers messages avant de prendre un câble ou un chargeur.

La notification en question peut être vue ci-dessous:

En plus de la nouvelle alerte de batterie extrêmement faible, Android 14 est connu pour apporter des modifications mineures au lecteur multimédia, un ajustement de sécurité qui rend la saisie du code PIN de déverrouillage moins fastidieuse, une meilleure prise en charge du clavier et une nouvelle option d’accessibilité qui déclenche le flash lorsqu’un notification est reçue.

Nous vous rappelons que vous avez ci-dessus un lien via lequel vous pouvez accéder au téléchargement d’Android 14 Developer Preview 2, qui est disponible pour les Pixel 4a (5G), Pixel 6 et 6 Pro et Pixel 7 et 7 Pro. occasion de rappeler que nous avons déjà testé le Google Pixel 7 Pro et que vous pouvez lire nos impressions ici chez Netcost-security.fr.

On en profite également pour rappeler qu’Android 14 devrait sortir cet été. Plus précisément, la fenêtre de disponibilité attendue se situe entre les mois d’août et de septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :