Google Play aura enfin un rival à égaler : Microsoft s’apprête à lancer sa propre alternative

Selon The Verge, Microsoft pourrait lancer sa propre boutique de jeux mobiles en 2024.

L’application Xbox Game Pass vous permet de jouer à une grande variété de jeux sur votre Android sans avoir besoin d’une manette de jeu

Le Google Play Store propose un vaste catalogue d’applications et de jeux, gratuits et payants, et bien que dans le cas du premier, ce système d’exploitation mobile vous donne la possibilité d’installer des applications à partir d’autres alternatives telles que F-Droid ou Aptoide, il reste il existe de nombreux jeux que vous ne pouvez trouver que dans la boutique Google.

Mais cela va changer très bientôt, car une fuite récente vient de révéler que Microsoft travaille sur un store de jeux mobiles Xbox qui pourrait arriver plus tôt que prévu.

La boutique de jeux Xbox arriverait sur iOS et Android l’année prochaine

Comme on nous le dit dans The Verge, Microsoft finalise les détails pour lancer sa propre boutique de jeux Xbox sur iOS et Android en 2024.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, la boutique de jeux mobiles de Microsoft sera conçue pour concurrencer directement Google Play et l’App Store et sera basée sur deux jeux mobiles très populaires tels que Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga, deux titres qui ont été développés par Activision et King, respectivement.

Il y a un an, à peine un mois après que sa société ait annoncé son projet d’acquisition d’Activision Blizzard, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, annonçait déjà qu’ils avaient en tête de créer une boutique de jeux pour appareils mobiles et voilà qu’il vient de le confirmer dans une interview avec le Financial Times qu’ils travaillent pour * préparer leur propre store Xbox avant que Google et Apple ne soient obligés d’ouvrir leurs stores d’applications mobiles.

« Nous voulons être en mesure de fournir la Xbox et le contenu de nous-mêmes et de nos partenaires tiers sur n’importe quel écran sur lequel quelqu’un veut jouer. » « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire cela sur mobile, mais nous voulons construire un monde qui, selon nous, ira partout où ces appareils s’ouvriront. »

En effet, la future loi européenne sur les marchés numériques pourrait obliger les sociétés Mountain View et Cupertino à admettre des stores d’applications et de jeux alternatifs dans leurs systèmes d’exploitation mobiles, mais pour que cela se produise, cette législation doit être approuvée à la fois par la Commission européenne et la Federal Trade Commission. (FTC).

Et avec ce dernier, Microsoft a déjà eu quelques démêlés, puisque l’an dernier la FTC a déposé une plainte pour bloquer le rachat d’Activision Blizzard par la firme de Redmond.

