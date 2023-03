Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Benchmarked – Un SoC qui change la donne ?

Tout récemment, Qualcomm a annoncé le Snapdragon 7+ Gen 2. D’après l’annonce, il est clair que le SoC prévoit d’offrir une performance de niveau phare dans les téléphones de milieu de gamme. Mais tout cela vient des spécifications sur papier.

Avec le recul, le Snapdragon 7+ Gen 2 a une configuration similaire au SoC 8 Gen 1. Il comprend un cœur Cortex-X2 qui fonctionne à 2,91 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,49 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. En bref, c’est la première fois que le cœur Cortex-X2 fait son apparition dans un SoC de la série 7. Mais peut-il offrir de grandes performances?

À propos de la conception de référence du SoC

Avant d’entrer dans les chiffres, il y a un rapide aperçu des résultats de référence. Le téléphone qui a été comparé avec le Snapdragon 7+ Gen 2 présente un design de référence. En d’autres termes, ce n’est pas un téléphone commercial. Vous pouvez le considérer comme un prototype, qui est principalement destiné à des tests internes.

Étant donné que les scores de référence actuels proviennent d’une conception de référence, vous devez vous attendre à ce que les résultats des téléphones commerciaux varient considérablement. Autrement dit, les téléphones réels avec le chipset Snapdragon 7+ Gen 2 pourraient être bien meilleurs.

Néanmoins, la conception de référence a un écran OLED de 6,65 pouces, qui arbore une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le 7+ Gen 2 est associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. En termes de batterie, il dispose d’une cellule de 4192 mAh. Et il n’y a pas de refroidissement actif ou de ventilateur sur l’appareil.

Résultats des tests du processeur de Snapdragon 7 Plus Gen 2

Nous nous attendions à ce que les scores liés au processeur du Snadrapgon 7+ Gen 2 soient similaires à ceux du 8 Gen 1. Cependant, comme le montre la conception de référence, le 8 Gen 1 a un petit avantage sur le nouveau SoC. Les scores les plus élevés peuvent être dus à des vitesses d’horloge de processeur plus rapides, car les deux processeurs ont les mêmes cœurs de processeur.

Comparer le 8 Gen 1 au 7+ Gen 2 est intrigant, étant donné que les chipsets ont subi deux processus de fabrication différents. Alors que le 8 Gen 1 est basé sur le processus 4 nm de Samsung, le 7+ Gen 2 est issu du processus 4 nm de TSMC. Et en comparaison, le processus 4 nm du TSMC est supérieur.

Néanmoins, comme vous pouvez le voir, le Snapdragon 7+ Gen 2 bat l’Exynos 2200 par une marge significative. Et même s’il bat le 8 Gen 1 du Galaxy S22 Ultra dans le test multicœur, il est un peu en retrait en termes de test monocœur.

Une autre chose à noter ici est que le nouveau SoC Snapdragon 7 Plus Gen 2 est bien meilleur que le 778G Plus. Cela confirme que le nouveau SoC sera bel et bien le roi des appareils de milieu de gamme. Cependant, il est indéniable que le SoC n’est pas un match parfait pour le 8 Plus Gen 1, et il est beaucoup en retard sur le 8 Gen 2.

Dans l’ensemble, le Snapdragon 7+ Gen 2 correspond parfaitement au Snapdragon 8 Gen 1 standard. Et l’écart derrière le SoC 8 Plus Gen 1 n’est pas si important. Ainsi, si les fabricants augmentent un peu la vitesse d’horloge, le tout nouveau SoC pourrait battre le 8 Plus Gen 1.

Résultats GPU

Voici où les choses deviennent un peu intéressantes. Les performances du GPU du Snapdragon 7 Plus Gen 2 étaient un peu vagues dans l’annonce. Pour la nature fermée de l’architecture GPU Adreno, personne ne pouvait vraiment dire à quel point elle serait juste par rapport aux chipsets actuellement disponibles.

Cependant, Qualcomm a déclaré que les performances GPU du SoC 7+ Gen 2 seront deux fois supérieures à celles du 7 Gen 1. Mais, les résultats de référence racontent-ils la même histoire ?

Le fait est que les SoC de milieu de gamme ont tendance à souffrir dans la catégorie GPU. Ils ont l’air très inférieurs, surtout par rapport à leurs homologues phares. Et les résultats 3DMark Wild Life de Snapdragon 7+ Gen 2 suggèrent que le cas sera le même pour le nouveau chipset.

Mais la bonne chose est que le Snapdragon 7+ Gen 2 a réussi à offrir un score similaire à celui de l’Exynos 2220. Ce chipset Samsung dispose d’un GPU AMD haut de gamme. Et surtout, le GPU du nouveau chipset a réussi à battre le GPU Arm Mali trouvé dans Pixel 7 Pro.

De plus, la comparaison montre que la conception de référence offre 2,7 fois plus de performances GPU que le GPU Snapdragon 778G Plus trouvé dans Nothing Phone (1).

Les résultats soulignent également que le nouveau processeur peut répondre aux jeux exigeants d’aujourd’hui. Cela aussi, avec des fréquences d’images considérablement bonnes. Cependant, si vous êtes un joueur sérieux, le Snapdragon 8 Gen 1 ou le 8 Gen 2 serait toujours un meilleur choix. Même ainsi, compte tenu du fait que le 7+ Gen 2 est un SoC de milieu de gamme, il a fait exceptionnellement bien.

Test de résistance du 7 Plus Gen 2

Vous savez à quel point les tests de résistance sont importants si vous avez gardé un œil sur les benchmarks CPU appropriés. Les tests GPU ponctuels ne veulent rien dire. C’est pourquoi l’équipe d’AndroidAuthority a fait passer le Snapdragon 7 Plus Gen 2 à un test de résistance. Cela leur a permis de mieux évaluer les performances soutenues du chipset.

Eh bien, le Snapdragon 7+ Gen 2 a conservé une stabilité à toute épreuve lors du test de stress 3DMark Wild Life. En fait, le nouveau chipset bat même largement le Snapdragon 8 Gen 1. Et n’oublions pas le fait que les résultats proviennent d’un téléphone de référence. Ainsi, il peut en effet y avoir de bien meilleurs résultats avec les téléphones commerciaux.