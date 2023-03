Xiaomi lancera des écouteurs Star Wars pour que la force du son vous accompagne

Les nouveaux écouteurs sans fil exclusifs de Xiaomi seront basés sur les Buds 3 et Buds 3 Pro et auront un design inspiré de la populaire franchise de films créée par George Lucas.

La prochaine chose que Xiaomi lancera sera des écouteurs en édition limitée inspirés de Star Wars

Xiaomi est un fabricant connu principalement pour son vaste catalogue de smartphones Android, organisés autour de trois marques : Xiaomi, Redmi et POCO, mais au-delà des appareils mobiles, le géant chinois propose également d’autres produits qui jouissent d’une grande popularité et l’un des plus remarquables. sont sans aucun doute ses écouteurs sans fil.

Eh bien, maintenant, la société chinoise mettra à votre disposition des écouteurs Bluetooth totalement exclusifs, car une fuite récente vient de révéler que Xiaomi va lancer des écouteurs Star Wars qui sont le cadeau parfait pour tout fan de la saga galactique.

Ressentez la Force dans vos oreilles avec les nouveaux écouteurs Xiaomi Star Wars

Comme nous l’a confirmé le média chinois IT Home, Xiaomi a partagé l’affiche officielle d’un événement qui aura lieu demain dans son pays natal dans lequel il présentera officiellement de nouveaux écouteurs Bluetooth à thème avec des détails sur la célèbre franchise de films créée par Georges Lucas. .

Dans ladite affiche, que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez voir que ces nouveaux écouteurs sans fil Xiaomi avec le logo Star Wars et la phrase bien connue « Que la force soit avec vous » (Que la force soit avec vous).

De cette affiche, nous pouvons déduire que ces écouteurs Star Wars en édition limitée seront basés sur les Xiaomi Buds 3 et Buds 3 Pro, ce qui indique qu’ils auront le même design et les mêmes caractéristiques, mais évidemment leur esthétique sera inspirée de la saga Star Wars. ., qui a déjà à son actif une grande variété de films, séries, bandes dessinées et jeux vidéo se déroulant dans une Galaxy très, très, très lointaine.

Comme c’est souvent le cas avec ce type de produits exclusifs, il est fort probable que ces écouteurs Star Wars seront accompagnés d’une boîte décorée d’éléments de la franchise bien connue et du cadeau occasionnel qui n’a pas encore été révélé.

