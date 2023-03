Apple retarde certains projets en réaffectant les dépenses de R&D pour réduire les coûts

La semaine dernière, un rapport approfondissait certaines des mesures de réduction des coûts mises en place par Apple pour éviter des licenciements plus importants. Sans surprise, ces nouvelles politiques vont également avoir un impact sur les futures versions de produits d’Apple…

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple cherche à mieux répartir ses dépenses de recherche et développement. L’entreprise souhaite concentrer ses dépenses sur des « projets plus urgents », tout en mettant d’autres projets en veilleuse.

En particulier, Gurman dit que cela aura un impact sur les projets d’Apple de lancer de « nouveaux appareils domestiques », tels que le HomePod avec écran, qui fait souvent l’objet de rumeurs :

Certains projets, y compris de nouveaux appareils domestiques comme un HomePod avec écran, ont été repoussés à l’année prochaine au plus tôt. Cela permet à Apple d’allouer son budget de recherche et développement à des projets plus urgents.

Cela fait suite à un rapport de Ming-Chi Actu la semaine dernière, qui indiquait qu’Apple visait à sortir un HomePod avec un écran de 7 pouces dans le courant de 2024. En plus de cela, Apple aurait d’autres produits de maison intelligente en développement, y compris un tout -Appareil photo HomePod, Apple TV et FaceTime en un.

Comme indiqué la semaine dernière, Apple a mis en œuvre un certain nombre d’autres changements pour réduire les dépenses dans un contexte de préoccupations économiques plus larges. L’entreprise retarde certaines primes des employés, réprime les voyages, examine les directives de travail à distance, etc.

Apple, cependant, a pu éviter des licenciements massifs, contrairement à ses homologues de la Silicon Valley, notamment Google, Amazon et Meta. Tim Cook a déclaré que les licenciements sont une « chose de dernier recours », mais il a également noté qu’ils ne peuvent jamais être complètement exclus.

