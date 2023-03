Nouveau HONOR 70 Lite : écran 90 hertz, appareil photo 50 MP et beaucoup d’autonomie

Le nouveau mobile d’entrée de gamme de HONOR est déjà une réalité : c’est tout ce que vous devez savoir sur le HONOR 70 Lite.

Le nouveau Honor 70 Lite en noir

Après s’être dissocié de Huawei et avoir à nouveau des services Google sur ses terminaux, HONOR continue d’essayer de combler le vide laissé par celui-ci après le veto imposé par le gouvernement des États-Unis, en lançant des smartphones de toutes sortes de gammes avec un excellent rapport qualité-prix. .

Une bonne preuve en est qu’après avoir présenté les HONOR Magic5 Pro et Magic5 Lite, la firme chinoise vient de lancer son nouveau mobile d’entrée de gamme au Royaume-Uni, un HONOR 70 Lite qui se distingue par un écran à 90 hertz , avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et une énorme batterie.

HONOR 70 Lite : toutes les infos

HONOR 70 Lite Caractéristiques Dimensions 163,6 x 75,1 x 8,6 mm

194 grammes Filtrer Écran LCD TFT de 6,5 pouces

HD+ (1 600 x 720 pixels), 20:9

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 480+

GPU Adreno 619 RAM 4 Go Système opératif MagicUI 6.1 basé sur Android 12 Stockage 128 Go appareils photo arrière:

Principal 50 Mpx f/1.8

8 Mpx ultra grand angle f/2.4

Macro 2MP f/2.4

frontale:

8MP f/2.2 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 22,5 W connectivité 5G

Dual SIM

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

nfc

GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo Autres Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm

Le HONOR 70 Lite a un design différent des derniers appareils lancés par la firme, puisqu’il opte pour un arrière beaucoup moins voyant que celui des HONOR Magic5 Pro et Magic5 Lite avec un module caméra carré qui occupe presque toute la partie supérieure en où se trouvent les trois capteurs photographiques et le flash LED et une partie avant où le trou sur l’écran est remplacé par l’encoche classique en forme de goutte.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, le HONOR 70 Lite se distingue avant tout par son équilibre, puisqu’il est équipé d’un écran LCD TFT de 6,5 pouces avec une résolution HD+ de 1 200 x 720 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz et d’un Qualcomm Processeur Snapdragon 480+ accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le HONOR 70 Lite s’engage sur un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4 , et un capteur macro de 2 mégapixels avec la même ouverture focale que le précédent et par un appareil photo selfie de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2.

Un autre des points forts du nouveau mobile HONOR pas cher est son autonomie, puisqu’il dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 2,5 W.

Le HONOR 70 Lite n’est pas non plus à court de connectivité, qui dispose de 5G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/AGPS/GLONASS/Beidou/Galileo, d’un connecteur de charge USB Type C, d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté et un port jack 3,5 mm pour casque.

Au niveau logiciel, le HONOR 70 Lite arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque, MagicUI 6.1.

HONOR 70 Lite : disponibilité et prix

Le HONOR 70 Lite est désormais disponible à l’achat au Royaume-Uni en trois coloris : Midnight Black (noir), Ocean Blue (bleu) et Titanium Silver (argent) pour un prix officiel de 199,99 livres, soit environ 228 euros actuellement, bien qu’il a une offre de lancement dans le pays britannique à travers laquelle vous pouvez l’obtenir jusqu’au 31 mars pour seulement 179,99 livres, environ 205 euros actuellement, en utilisant le code AH70L20.

On ne sait toujours pas quand il arrivera en France et quel sera son prix de départ dans notre pays, mais dès que cela se produira, nous publierons un nouvel article avec toutes les informations à ce sujet.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

