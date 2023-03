C’est le petit gros changement de l’application Google Messages que vous pouvez déjà voir sur votre mobile Xiaomi

Depuis qu’Apple a lancé son application de messagerie, iMessage, il y a plus de 10 ans, Google a toujours essayé d’avoir une application similaire pour Android. Au fil du temps, le géant de la technologie a abandonné et sa mission est devenue d’unifier le système Apple avec Android via RCS, une sorte de technologie qui permettrait des messages « multiplateformes ».

Face au refus d’Apple, Google n’a d’autre choix que de mettre à jour son application Messages pour continuer à tenter de concurrencer celle de Cupertino, et il semblerait que la nouvelle mise à jour de l’application pour votre mobile Xiaomi tente de se rapprocher un peu plus.

La photo de profil de vos contacts arrive dans l’application Google Messages

N’étant pas en mesure de faire face à la décision d’Apple, Google s’efforce de faire de son application Messages l’option à choisir au sein d’Android, et pour cela, il a apporté un petit changement dans sa conception qui s’accompagne d’une mise à jour pour votre mobile Xiaomi.

Jusqu’à présent, nos contacts dans l’application Google Messages apparaissaient sans image de profil, c’est-à-dire avec un avatar par défaut en gris. Désormais, les contacts que vous avez enregistrés sur votre mobile Xiaomi et qui ont une photo associée apparaîtront également dans l’application avec leur photo.

De cette façon, lorsque nous parlerons à l’un d’entre eux, nous aurons leur image en haut de l’écran, améliorant l’apparence générale de l’interface et ajoutant quelque chose que pratiquement toutes les applications de messagerie (instantanées ou non) avaient.

Dans tous les cas, pour utiliser Google Messages comme le font les utilisateurs d’iPhone avec iMessage, il y a beaucoup de travail à faire. Dans le cas où vous, avec votre mobile Xiaomi, rejoignez un groupe dans lequel tous les utilisateurs sont des utilisateurs d’iPhone, toutes les fonctions que ces utilisateurs ont seraient perdues, et c’est le gros problème.

Las actualizaciones de Google son una buena noticia, desde luego, pero para completar el círculo la gran manzana debe ceder, y será entonces cuando la app Mensajes de Google brille con luz propia, unificando ambos mundos y disfrutando de todas sus funciones, tengas el móvil que tu ais.

Source et image | PhoneArena

