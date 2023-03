L’un des meilleurs jeux RPG pour Android peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux de rôle sur Google Play.

Si vous aimez les jeux RPG, vous ne pouvez pas manquer l’occasion d’essayer Everybody’s RPG sans payer un centime

Si vous parcourez habituellement le Google Play Store à la recherche de jeux Android payants gratuits pour une durée limitée et que vous aimez les jeux de rôle, aujourd’hui vous pouvez vous sentir doublement chanceux, car nous allons vous dire comment obtenir l’un des meilleurs RPG pour Android totalement gratuits, mais seulement pour quelques heures.

Nous parlons d’Everybody’s RPG, un jeu qui a déjà été téléchargé plus d’un million de fois sur la boutique Google et qui a un score de 4,3 sur 5 basé sur plus de 48 000 avis.

Le RPG de tout le monde est gratuit pour une durée limitée

Everybody’s RPG est un jeu de rôle classique à la fois dans son apparence, puisqu’il imite le design pixélisé des titres d’antan, et dans sa mécanique, car vous devrez y construire votre propre équipe de héros pour vaincre vos ennemis.

Pour ce faire, vous pourrez choisir entre une centaine de héros, chacun ayant ses propres caractéristiques et capacités et vous pourrez également les améliorer avec de nouveaux pouvoirs. En ce sens, l’une des curiosités de ce jeu est que plus vos héros renaissent, plus ils deviendront puissants.

Everybody’s RPG est un jeu vraiment dynamique et divertissant car il vous permet d’explorer une carte du monde ouverte, de produire des ressources à partir de mines inutilisées et de vous battre pour être le premier sur l’île des ressources et bien sûr de vous battre contre des utilisateurs du monde entier lors de batailles. grâce à son mode Cross PvP.

Habituellement, Everybody’s RPG est au prix de 0,89 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger entièrement gratuitement. Ce jeu propose des publicités et des achats intégrés allant de 0,89 euros à 104,99 euros grâce auxquels vous pourrez améliorer votre armée plus rapidement et il est compatible avec tous les appareils avec Android 5.0 ou une version ultérieure.

Google Play | Le RPG de tout le monde (Gratuit 0,89 euros)

