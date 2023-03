WhatsApp résoudra l’un des plus gros désagréments des sondages

Les enquêtes WhatsApp sont mises à jour avec une fonctionnalité qui vous permettra de les limiter à une seule réponse.

WhatsApp met à jour les enquêtes avec l’une de ses fonctions les plus demandées

Au cours des derniers mois, WhatsApp n’a cessé de recevoir de nouvelles fonctionnalités telles que les communautés, sa propre alternative aux chaînes Telegram, la possibilité d’utiliser votre compte sur deux téléphones mobiles en même temps, ou les sondages, un moyen simple d’organiser des plans avec votre amis et famille directement depuis un groupe WhatsApp.

Eh bien, maintenant, comme l’a confirmé WABetaInfo, l’application de messagerie appartenant à Meta met à jour ses sondages avec la fonction que nous attendions tous.

La réponse unique vient aux sondages WhatsApp

Depuis son arrivée et jusqu’à maintenant, les sondages WhatsApp vous permettaient de choisir plus d’une option parmi eux. Mais maintenant, la dernière bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.23.6.16 confirme que la plateforme de messagerie travaille déjà sur une version améliorée des sondages qui permettra à ses créateurs de les limiter à une seule option.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons en dessous de ces lignes, une fois cette nouvelle fonction accessible à tous, au sein du menu pour créer un sondage, une nouvelle option appelée Limiter à un seul choix apparaîtra) que vous pourrez activer ou désactivez-le en cliquant sur l’interrupteur qui apparaît à sa droite.

Ainsi, en limitant les réponses au sondage à une seule, vous rendrez les résultats du sondage plus clairs, plus précis et plus faciles à interpréter.

La fonctionnalité de limitation des enquêtes à une seule option est toujours en cours de développement et n’est pas disponible pour les utilisateurs de WhatsApp pour Android Beta car elle sera implémentée dans une future mise à jour.

Dans tous les cas, si vous souhaitez profiter de cela et d’autres fonctions avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.

