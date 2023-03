Ces trois Samsung Galaxy reçoivent également la mise à jour Android de mars 2023

Cette mise à jour est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 dans le monde et sur Samsung Galaxy A53 en Europe avec les versions de firmware F936BXXS2CWB5, F721BXXS2CWB5 et A536BXXS5CWB, respectivement.

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont mis à jour avec le correctif de sécurité de mars 2023

Samsung est devenu le fabricant de mobiles Android qui offre le meilleur support, puisque la marque coréenne prévoit 4 ans de mises à jour de tous les terminaux de son catalogue, non seulement sur les modèles premium et haut de gamme mais aussi sur ceux de milieu de gamme et plage d’entrée.

Eh bien, conformément à sa politique de mise à jour, Samsung continue de déployer le dernier correctif de sécurité Android sur davantage de smartphones et les derniers à recevoir cette mise à jour sont les Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A53.

La mise à jour de sécurité de mars arrive sur Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A53

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, la société coréenne a commencé à sortir la mise à jour Android de mars 2023 sur les Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy A53.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour de sécurité atteint déjà le Samsung Galaxy Z Fold4 en Australie et bon nombre de pays d’Amérique latine avec la version du firmware F936BXXS2CWB5, jusqu’au Galaxy Z Flip4 en Afghanistan, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Guatemala, Irak, Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Maroc, Népal, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Panama, Paraguay, Pérou, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Philippines, Émirats arabes unis, Tunisie, Turquie, Uruguay et Vietnam avec le numéro de build F721BXXS2CWB5 et Galaxy A53s en Europe avec la version de firmware A536BXXS5CWB6.

Dans chacun des trois cas, ce nouveau logiciel inclut le correctif de sécurité de mars 2023, qui corrige cinq douzaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige une série de bugs généraux dans l’interface utilisateur et améliore les performances des appareils.

Si vous possédez l’un des trois Samsung Galaxy dans les pays indiqués ci-dessus et que vous souhaitez mettre à jour votre terminal, il vous suffit d’entrer dans la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres du mobile, et de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :