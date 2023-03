Les élus : ce sont 5 appareils que l’on recommanderait les yeux fermés

Dans cette sélection, vous trouverez quelques-uns des produits qui nous ont le plus plu ces derniers mois.

L’arrière du Google Pixel 7 Pro.

Nous voulons que vous réussissiez vos achats technologiques, que vous ne regrettiez aucune mise. C’est pourquoi vous lirez pas mal de compilations comme celle-ci au cours des prochaines semaines. Nous avons décidé de rassembler tous ces produits que nous recommandons à nos amis et à notre famille, ces appareils dont nous savons qu’ils seront conformes quoi qu’il arrive.

Dans ce cas, nous allons jeter un œil aux recommandations de JuanMi Guirado, le plus ancien éditeur d’Netcost-security.fr. Il a essayé de nombreux gadgets depuis ses débuts dans le monde technologique, vous pouvez vous fier sans crainte à ses critères. Ce sont les produits recommandés par le patron.

Clés Logitech MX Advanced et MX Master 3S

Clés Logitech MX avancées

Logitech MX Master 3S

Si vous recherchez un clavier sans fil de qualité et durable pour fonctionner avec votre ordinateur Apple, le Logitech MX Keys Advanced est une excellente option. Sa conception avec des touches rétroéclairées offre une expérience de frappe confortable et précise, tandis que la technologie Flow de Logitech lui permet de fonctionner avec jusqu’à trois appareils en même temps.

La souris Logitech n’abaisse pas le niveau, également conçue pour les ordinateurs Mac, elle dispose d’un capteur de haute précision qui la fait fonctionner sur n’importe quelle surface avec une grande vitesse. Il est aussi spectaculairement silencieux, vous pouvez le traiter avec violence sans déranger personne.

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro

Le smartphone de Google offre une expérience utilisateur spectaculaire, Android sort ses plus beaux atours sur cet appareil. Notre protagoniste a également un design qui respire la personnalité et un écran de classe mondiale qui se déplace de manière fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce Google Pixel 7 Pro intègre le processeur Tensor G2 créé par Google lui-même, une batterie de 5 000 mAh avec chargement sans fil, 5G et un ensemble d’appareils photo avec lesquels vous pouvez obtenir certaines des meilleures photos du marché. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Google Pixel Buds A

Google Pixel Buds A

Les écouteurs sans fil de la firme nord-américaine sont vraiment beaux, ils ne ressemblent à aucun autre que vous ayez essayé. Les lignes de conception de Google sont très claires dans les petits avec lesquels, je l’avoue, j’ai un faible.

Avec eux, vous profiterez d’une bonne qualité sonore, également avec l’aide de Google Assistant. C’est une de ses caractéristiques différentielles, l’assistant virtuel sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Son autonomie est proche de 5 heures, en ligne avec la concurrence. Pour moins de 100 euros ces Pixel Buds A sont un achat réussi.

Moniteur Samsung Smart M7 43″

Moniteur Samsung Smart M7 43″

Que vous ayez besoin d’un grand écran pour travailler ou que vous souhaitiez simplement jouer à quelques jeux, ce moniteur Samsung de 43 pouces est un excellent choix. Avec sa résolution 4K et sa technologie HDR, il offre une qualité d’image exceptionnelle et éclatante. De plus, il dispose d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, ce qui vous permettra de le connecter à plusieurs appareils et même de le contrôler depuis votre smartphone. Ce panneau est aussi vaste que complet.

